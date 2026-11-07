Mort mystérieuse à Las Vegas: Michael Sanft, l’avocat du meurtrier de Tupac Shakur, retrouvé sans vie à son domicile

Michael Sanft, avocat de Duane Davis, condamné pour le meurtre de Tupac Shakur, est retrouvé mort à son domicile de Las Vegas. Les causes de son décès demeurent floues, sans indication de crime. Quelques jours avant, il avait déposé un recours contre la condamnation de son client, marquant une fin tragique à son engagement.

Michael Sanft, l’avocat américain qui avait défendu Duane « Keefe D » Davis, condamné pour le meurtre du rappeur Tupac Shakur, a été retrouvé mort à son domicile de Las Vegas. Il avait 55 ans. Son décès a été confirmé par les autorités du comté de Clark, dans le Nevada. Les causes de sa mort restent inconnues, mais la police a indiqué qu’aucun élément ne laissait penser à une mort suspecte. Sa disparition a été annoncée quelques jours seulement après le dépôt d’un recours contre la condamnation de son célèbre client.

Un avocat retrouvé mort chez lui, les causes du décès encore inconnues

Le corps de Michael Sanft a été découvert à son domicile de Las Vegas. Le médecin légiste du comté de Clark a confirmé son décès, tout en précisant que les examens destinés à déterminer les circonstances exactes de sa mort étaient toujours en cours. Aucune cause officielle n’a été communiquée et les autorités n’ont annoncé aucune enquête criminelle.

La nouvelle a provoqué de nombreuses réactions dans le milieu judiciaire de Las Vegas, où Michael Sanft exerçait depuis plus de vingt ans. Michael Sloan, un responsable de la sécurité du tribunal du comté de Clark et ami proche de l’avocat, lui a rendu hommage en déclarant : « C’était l’un de mes meilleurs amis et l’un des êtres humains les plus extraordinaires que j’aie connus. »

Le procureur Marc DiGiacomo, qui avait pourtant affronté Michael Sanft lors du procès de Duane Davis, a également salué sa mémoire. « Michael Sanft était l’un des meilleurs avocats de la défense de Las Vegas. La ville a perdu un excellent avocat et, plus important encore pour moi, j’ai perdu un ami. »

Il venait de contester la condamnation du meurtrier de Tupac

Michael Sanft avait acquis une notoriété internationale en assurant la défense de Duane « Keefe D » Davis, ancien membre influent des South Side Compton Crips, poursuivi pour son implication dans l’assassinat de Tupac Shakur.

En août 2026, après un procès très médiatisé consacré au meurtre de Tupac Shakur, un jury du Nevada avait reconnu Duane Davis coupable de meurtre au premier degré avec utilisation d’une arme à feu. Le 13 octobre, l’homme de 63 ans avait été condamné à une peine de 40 ans de prison au minimum, pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.

Michael Sanft avait assuré sa défense gratuitement. Durant les audiences, il avait notamment contesté la solidité des éléments réunis par les enquêteurs et remis en cause la crédibilité de certaines déclarations faites par son propre client au fil des années.

Après le verdict, l’avocat avait exprimé sa déception, tout en affirmant avoir mobilisé tous les moyens disponibles pour défendre Duane Davis. « Nous avions la meilleure équipe possible dans cette affaire. Nous avons tous fait notre part. Je ne vois pas ce que j’aurais pu faire différemment. »

Le 30 octobre, soit quelques jours avant la découverte de son corps, un avis d’appel avait été déposé pour contester la condamnation de Duane Davis. Michael Sanft préparait ainsi une nouvelle bataille judiciaire dans l’une des affaires criminelles les plus célèbres de l’histoire du hip-hop américain.

Le meurtre de Tupac, une affaire vieille de trente ans

Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur avait été grièvement blessé par balles alors qu’il circulait dans une BMW conduite par Marion « Suge » Knight, patron du label Death Row Records, à Las Vegas. Une Cadillac blanche s’était approchée de leur véhicule à un feu rouge avant que plusieurs coups de feu soient tirés. Le rappeur était mort six jours plus tard, le 13 septembre, à seulement 25 ans.

L’enquête avait longtemps piétiné. Pendant près de trente ans, aucun suspect n’avait été jugé pour cet assassinat, devenu l’un des crimes les plus célèbres de l’industrie musicale américaine.

Les investigations avaient finalement conduit à l’arrestation de Duane Davis en septembre 2023. Les enquêteurs s’étaient notamment appuyés sur ses nombreuses déclarations publiques et sur ses mémoires publiés en 2019, dans lesquels il avait évoqué sa présence dans la Cadillac impliquée dans la fusillade.

Selon l’accusation, le meurtre avait été organisé en représailles à une altercation survenue quelques heures auparavant dans un casino de Las Vegas, au cours de laquelle Tupac Shakur et plusieurs personnes de son entourage avaient frappé Orlando Anderson, le neveu de Duane Davis.

Ce dernier avait été reconnu coupable d’avoir organisé l’attaque, même si les débats judiciaires n’avaient pas permis d’établir définitivement l’identité de l’homme ayant tiré les coups de feu mortels.

Michael Sanft, un avocat réputé qui avait plaidé dans plus de 150 procès

Avant de défendre Duane Davis, Michael Sanft s’était construit une solide réputation dans le Nevada. Né et élevé dans l’archipel des Tonga, dans le Pacifique, il avait rejoint les États-Unis à l’âge de 12 ans, avant de suivre des études de droit à l’université Brigham Young.

Inscrit au barreau du Nevada depuis 2002, il avait participé à plus de 150 procès devant jury. Il exerçait notamment au sein du cabinet SOS Injury Lawyers, spécialisé dans les affaires de dommages corporels.

Parmi ses dossiers médiatisés figurait également la défense de Michele Fiore, ancienne élue de Las Vegas condamnée dans une affaire de détournement de fonds destinés à financer un monument en hommage à un policier tué en service. Elle avait ensuite bénéficié d’une grâce présidentielle accordée par Donald Trump.

L’avocat Dan Hill, qui avait travaillé à ses côtés pendant plusieurs années, a salué ses qualités professionnelles et sa capacité à établir un contact direct avec les jurés. Plusieurs confrères ont également exprimé leur stupéfaction après l’annonce de sa disparition.

Michael Sanft était père de deux enfants. Les services médico-légaux du comté de Clark doivent encore déterminer les causes et les circonstances exactes de son décès. Aucun calendrier n’a été communiqué pour la publication de leurs conclusions.