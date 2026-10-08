«Il faut être responsable de ses actes»: Sophie Marceau sort du silence sur l’affaire Patrick Bruel et révèle qu’ils sont fâchés depuis 12 ans

Sophie Marceau évoque sa rupture de contact avec Patrick Bruel, qui dure depuis 2014, tout en appelant à l'écoute des femmes accusant l'artiste de violences sexuelles. Elle insiste sur la nécessité de rendre justice sans lier leur désaccord personnel aux accusations. Marceau souligne que la célébrité n'exempte pas des responsabilités.

Sophie Marceau a pris la parole sur les accusations de viols et de violences sexuelles visant Patrick Bruel. Dans un entretien accordé à Paris Match, l’actrice de 59 ans révèle qu’elle ne parle plus au chanteur depuis leur collaboration au cinéma en 2014. Tout en regrettant leur brouille, elle demande que les femmes qui accusent l’artiste soient entendues et rappelle que la célébrité ne saurait justifier d’éventuels abus.

Sophie Marceau révèle qu’elle est fâchée avec Patrick Bruel depuis 2014

Sophie Marceau et Patrick Bruel ont partagé l’affiche du film Tu veux ou tu veux pas, réalisé par Tonie Marshall et sorti en 2014. Dans cette comédie romantique, Patrick Bruel interprète Lambert, un ancien accro au sexe devenu conseiller conjugal, tandis que Sophie Marceau joue Judith, une femme au tempérament séducteur qui vient travailler à ses côtés. Mais leur collaboration ne s’est pas terminée dans les meilleures conditions.

Interrogée sur ses relations avec le chanteur, l’actrice explique : «Je connais Patrick depuis très longtemps. Ensemble, nous n’avons fait que ce film et je me suis un peu fâchée avec lui à la fin, mais absolument pas pour des histoires comme ça.»

Sophie Marceau précise ainsi que leur désaccord n’avait aucun rapport avec les accusations de violences sexuelles aujourd’hui portées contre Patrick Bruel. Elle reconnaît également regretter cette rupture : «On était en froid depuis et je le regrette.»

«Il faut que ces femmes soient entendues et que justice soit rendue»

La comédienne, qui affirme suivre l’affaire judiciaire, tient cependant à exprimer sa solidarité envers les femmes ayant dénoncé les agissements présumés de son ancien partenaire. Elle souhaite que leurs témoignages puissent être examinés dans le cadre des procédures judiciaires engagées : «Mais il faut que ces femmes soient entendues et que justice soit rendue à celles qui le demandent.»

Sophie Marceau évoque également les conséquences que peuvent avoir une célébrité précoce et un succès considérable sur le comportement d’un artiste. Elle estime qu’il peut être difficile de ne pas perdre la tête lorsqu’on connaît très jeune une telle notoriété. Mais cette explication ne constitue pas, à ses yeux, une excuse pour d’éventuels comportements abusifs : «Mais ça n’autorise pas à commettre des abus. Il faut être responsable de ses actes, parce qu’un jour ou l’autre on doit les affronter.» L’actrice réclame que les accusations soient examinées par la justice, sans affirmer que les faits reprochés au chanteur sont établis.

Une ancienne plaisanterie de Patrick Bruel sur Sophie Marceau refait surface

Cette prise de parole fait également suite à la réapparition de plusieurs extraits d’interviews datant de 2014, lorsque Sophie Marceau et Patrick Bruel assuraient la promotion de Tu veux ou tu veux pas.

À l’époque, invité dans Vivement dimanche face à Michel Drucker, Patrick Bruel avait plaisanté sur les difficultés rencontrées pendant le tournage. Selon lui, le plus difficile avait été de «résister à Sophie Marceau» durant plusieurs semaines.

Avec les accusations visant aujourd’hui le chanteur, cette ancienne déclaration a été largement commentée sur les réseaux sociaux. Sophie Marceau refuse toutefois qu’on lui attribue une signification différente de celle qu’elle avait à l’époque : «Si j’avais eu un truc à dire, je l’aurais dit. Je l’ai déjà fait quand on m’a emmerdée.»

L’actrice appelle également à la prudence concernant les archives qui circulent sur Internet : «Méfions-nous des choses sorties de leur contexte.» Elle raconte notamment avoir découvert une affiche retouchée du film présentant les deux acteurs dans une position «très ambiguë», sans rapport avec l’affiche originale.

Patrick Bruel confronté à une multiplication des accusations

Le nombre d’accusations visant Patrick Bruel a considérablement augmenté, avec 31 accusations recensées dès juillet. Depuis mars 2026, plusieurs dizaines de femmes ont dénoncé des faits présumés qui se seraient produits sur près de trois décennies, notamment dans des contextes professionnels, lors de tournages, de concerts ou de festivals.

Le 10 juin 2026, après 48 heures de garde à vue, le chanteur a été mis en examen à Nanterre dans quatre dossiers concernant des faits présumés de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Les faits examinés concernent notamment Neuilly-sur-Seine en 2008, Bruxelles en 2010, Perpignan et Ajaccio en 2019.

Patrick Bruel a également été placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres affaires. Libéré sous contrôle judiciaire, il a vu certaines de ses restrictions assouplies en septembre, notamment concernant ses déplacements à l’étranger.

Le chanteur de 67 ans conteste les accusations portées contre lui. Ses avocats réfutent notamment toute violence ou contrainte. Il bénéficie de la présomption d’innocence.

En parallèle, de nouveaux témoignages sur son comportement présumé envers les femmes dans les coulisses du spectacle ont été rendus publics au cours des derniers mois. Les conséquences professionnelles de cette affaire sont également importantes : sa tournée a été annulée et son projet de concert au Stade de France en 2028 apparaît désormais compromis.

Sophie Marceau refuse d’associer leur brouille aux accusations

En revenant sur leur mésentente vieille de douze ans, Sophie Marceau prend soin de distinguer son expérience personnelle des faits dénoncés par les plaignantes. Elle ne prétend pas avoir été victime de Patrick Bruel ni avoir assisté à des comportements comparables à ceux aujourd’hui examinés par la justice.

L’actrice maintient néanmoins son exigence : les femmes qui ont pris la parole doivent pouvoir faire entendre leurs accusations et obtenir une réponse judiciaire. Quant à Patrick Bruel, son ancien partenaire de cinéma, elle rappelle que la réussite et la notoriété n’exonèrent personne de ses responsabilités.