Suicide de Julie Ollivier, accusatrice de Cauet: Flavie Flament horrifiée, «C’est le prix de la parole»

Flavie Flament réagit avec émotion au suicide de Julie Ollivier, la première à avoir porté plainte pour viols contre Sébastien Cauet. Elle évoque les difficultés et souffrances des femmes dénonçant des violences sexuelles, tout en dénonçant le manque de soutien et la pression sociale auxquelles elles font face, soulignant des conséquences tragiques. La famille d'Ollivier entend poursuivre son combat judiciaire.

Flavie Flament a exprimé sa profonde émotion après le suicide de Julie Ollivier, première femme à avoir porté plainte pour viols contre Sébastien Cauet. Invitée sur France Inter, l’animatrice de France Télévisions a rendu hommage à la jeune femme de 28 ans, décédée le 2 novembre. Elle a dénoncé les souffrances auxquelles peuvent être confrontées les femmes qui dénoncent des violences sexuelles, tout en rappelant le poids du regard des autres et des accusations dont elles peuvent faire l’objet. Sébastien Cauet, mis en examen depuis mai 2024, conteste les faits qui lui sont reprochés et reste présumé innocent.

Flavie Flament bouleversée par la mort de Julie Ollivier

Invitée de Sonia Devillers sur France Inter, Flavie Flament venait présenter son nouveau livre, La Parole, dont la publication est prévue le 17 novembre aux éditions Flammarion. Mais l’entretien a rapidement pris une dimension particulièrement douloureuse lorsque la journaliste a évoqué la mort de Julie Ollivier.

« La parole a un prix, l’actualité vient tout juste de nous le rappeler, elle se paye d’une vie », a déclaré l’animatrice en introduction de son intervention.

Sonia Devillers a ensuite diffusé un extrait du témoignage de Julie Ollivier, enregistré le 29 novembre 2023 sur le plateau de Touche pas à mon poste !. La jeune femme y évoquait les faits qu’elle reprochait à Sébastien Cauet, mais aussi le sentiment de culpabilité qu’elle éprouvait pour avoir maintenu des contacts avec lui après les agressions alléguées.

« Parce que j’y suis retournée, parce qu’on a gardé malgré tout contact. Et c’est ça que les gens n’arrivent pas à comprendre. Ça s’appelle l’emprise », expliquait-elle à l’époque.

L’écoute de cet extrait a profondément touché Flavie Flament, qui a remercié Sonia Devillers d’avoir diffusé ces paroles.

« Cette nouvelle m’a absolument horrifiée »

Flavie Flament a ensuite évoqué la situation judiciaire de Sébastien Cauet, aujourd’hui animateur sur Europe 2. Sonia Devillers a rappelé que celui-ci n’avait été ni jugé ni condamné et qu’il bénéficiait de la présomption d’innocence.

« Et il est à l’antenne », a souligné Flavie Flament, avant d’insister sur la mise en examen de l’animateur.

L’ancienne présentatrice de Télématin a surtout voulu rappeler les difficultés rencontrées par Julie Ollivier depuis sa prise de parole publique. Elle a regretté que la disparition de la jeune femme n’ait pas suscité davantage de réactions.

« Je suis très touchée que vous parliez de Julie parce que peu de personnes en parlent », a-t-elle confié. Elle a ensuite exprimé son effroi face à cette disparition : « Cette nouvelle m’a absolument horrifiée ».

Pour Flavie Flament, la mort de Julie Ollivier rappelle les conséquences parfois dramatiques de l’exposition publique des femmes qui dénoncent des violences sexuelles. Elle a notamment évoqué le poids des commentaires, des mises en doute et des interrogations sur le comportement des plaignantes.

Julie Ollivier avait accusé Cauet de viols commis alors qu’elle était mineure

Comme nous l’avions rapporté dans notre précédent article consacré au suicide de Julie Ollivier, la jeune femme avait déposé plainte en novembre 2023 contre Sébastien Cauet. Elle accusait l’animateur de l’avoir violée une première fois en novembre 2014, à Genève, alors qu’elle était âgée de 16 ans. Elle dénonçait également d’autres faits, notamment en mars 2022 à Paris.

Sa plainte avait déclenché l’ouverture d’une enquête judiciaire et conduit d’autres femmes à dénoncer à leur tour des faits imputés à l’animateur.

En mai 2024, Sébastien Cauet a été mis en examen pour plusieurs viols et une agression sexuelle concernant quatre femmes, dont trois étaient mineures au moment des faits présumés. Il a également été mis en examen pour corruption de mineurs dans le dossier concernant Julie Ollivier.

L’animateur a toujours contesté ces accusations. Il n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans cette affaire et demeure présumé innocent.

En juillet 2025, Julie Ollivier avait également porté plainte pour cyberharcèlement, atteinte à l’intimité de la vie privée, violation du secret de l’instruction et recel. De son côté, Sébastien Cauet avait déposé plusieurs plaintes contre elle, notamment pour diffamation et cyberharcèlement.

« J’ai dû sacrifier une partie de ma parole pour être entendue »

Au cours de son entretien, Flavie Flament a établi un parallèle entre le témoignage de Julie Ollivier et sa propre expérience des violences sexuelles.

L’animatrice a expliqué avoir elle-même longtemps redouté de ne pas être crue si elle révélait l’ensemble des agressions qu’elle affirme avoir subies. Elle est notamment revenue sur les choix effectués lors de la rédaction de son livre Consolation, publié en 2016.

« J’ai dû sacrifier une partie de ma parole pour être sûre d’être entendue », a-t-elle expliqué.

Elle a notamment décrit le mécanisme de culpabilisation auquel peuvent être confrontées les victimes lorsqu’elles maintiennent des relations avec une personne qu’elles accusent de violences sexuelles.

Flavie Flament a dénoncé cette tendance à interroger le comportement des victimes plutôt que les faits qu’elles rapportent. Elle a rappelé qu’une personne victime d’agression peut conserver des liens avec son agresseur présumé, notamment dans un contexte d’emprise.

L’animatrice a également expliqué que les violences sexuelles peuvent durablement altérer la confiance en soi et la capacité à distinguer les situations dangereuses.

La famille de Julie Ollivier veut poursuivre le combat judiciaire

Le décès de Julie Ollivier a été annoncé le vendredi 6 novembre par l’association MeTooMedia, engagée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les médias et la culture.

La jeune femme, âgée de 28 ans, était accompagnée par l’association depuis sa prise de parole. Sa disparition a provoqué une vive émotion parmi les personnes qui la soutenaient dans ses démarches judiciaires.

Son avocate, Me Helin Köse, a salué le courage de sa cliente, qui avait maintenu ses accusations malgré les difficultés rencontrées depuis le dépôt de sa plainte.

La famille de Julie Ollivier a fait savoir qu’elle souhaitait poursuivre la procédure engagée contre Sébastien Cauet et se constituer partie civile dans l’information judiciaire instruite à Paris.

Le 14 octobre dernier, l’animateur avait été interrogé par la juge d’instruction chargée du dossier. Il s’agissait de son premier interrogatoire au fond depuis sa mise en examen en mai 2024.

La procédure judiciaire se poursuit après le décès de Julie Ollivier, tandis que Sébastien Cauet continue de contester les accusations portées contre lui.