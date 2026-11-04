«Je suis effondré»: Bernard d’Ormale doute de l’authenticité de la lettre dans laquelle Brigitte Bardot l’accuse de l’avoir «détruite»

Bernard d’Ormale doute de l'authenticité d'une lettre publiée, attribuée à Brigitte Bardot, l'accusant de l'avoir fait souffrir durant leur mariage. Ce nouvel élément intervient dans un contexte de conflits sur la succession et la propriété de La Madrague, accentuant les tensions avec la Fondation Brigitte Bardot.

Bernard d’Ormale a réagi ce mercredi à la divulgation d’une lettre attribuée à Brigitte Bardot, dans laquelle l’actrice accusait son mari de l’avoir fait souffrir pendant 30 ans. Profondément affecté par la publication de ce courrier intime, le veuf de la star, décédée le 28 décembre 2025, s’interroge sur son authenticité. Cette nouvelle affaire éclate alors qu’un conflit oppose déjà Bernard d’Ormale à la Fondation Brigitte Bardot au sujet de la succession de l’actrice et de la propriété de La Madrague, à Saint-Tropez.

« Tu m’as détruite patiemment, jour après jour, depuis 30 ans »

La lettre à l’origine de cette polémique est datée du 17 novembre 2022. Brigitte Bardot y dresse un bilan particulièrement douloureux de son mariage avec Bernard d’Ormale, qu’elle avait épousé en 1992. Après 30 années de vie commune, l’ancienne actrice y exprime sa solitude et son sentiment d’avoir été abandonnée affectivement par son compagnon.

Le courrier commence par ces mots : « Bernard, c’est un échec ! » Brigitte Bardot explique avoir espéré une relation fondée sur la complicité, l’attention et les plaisirs simples du quotidien. Elle évoque notamment son désir de partager un café, un verre de vin avec des amis ou une promenade en voiture avec son mari.

Le ton devient ensuite beaucoup plus accusateur. « Tu m’as détruite patiemment, jour après jour, depuis 30 ans », écrit-elle, avant de confier : « Aujourd’hui, je suis au bout de ma détresse. » Elle reproche à son époux son incapacité à lui apporter le soutien et l’affection qu’elle attendait. Le document se termine par deux mots particulièrement sévères : « Échec et mat ! »

Bernard d’Ormale « effondré » et des interrogations sur la lettre

La divulgation de cette correspondance a profondément affecté Bernard d’Ormale. Ce mercredi, son état d’esprit a été résumé par un mot : « Effondré ». L’ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen s’interroge également sur l’authenticité du document attribué à son épouse.

Ces interrogations interviennent alors que la lettre, reproduite publiquement, a été présentée comme authentifiée. Les accusations qu’elle contient contrastent avec l’image d’un couple resté uni jusqu’à la disparition de Brigitte Bardot, à 91 ans. Malgré les reproches formulés dans ce courrier de 2022, Bernard d’Ormale est demeuré auprès de son épouse pendant ses dernières années et jusqu’à sa mort.

La publication de cette lettre a lieu également dans un contexte de révélations sur la vie privée de l’actrice. Mardi, 19 lettres d’amour particulièrement intimes adressées à Jacques Charrier ont été proposées aux enchères chez Christie’s⁠. Estimée entre 100 000 et 150 000 euros, cette correspondance n’a finalement pas trouvé acquéreur, les enchères s’étant arrêtées à 55 000 euros hors frais.

La Madrague au cœur d’un conflit entre le veuf et la Fondation

La révélation de cette lettre a eu lieu alors que les relations entre Bernard d’Ormale et la Fondation Brigitte Bardot se sont fortement dégradées depuis la disparition de l’actrice. Le principal différend concerne La Madrague, la célèbre propriété de Saint-Tropez dans laquelle le couple vivait depuis plusieurs décennies.

Brigitte Bardot avait fait donation de cette demeure à sa Fondation. Elle avait également prévu, dans un acte notarié, que la propriété soit libérée de tous ses occupants dans les six mois suivant son décès. Cette disposition concernait directement Bernard d’Ormale, qui souhaitait continuer à y résider.

Fin octobre, le veuf de l’actrice a dénoncé les conditions dans lesquelles il avait été contraint de quitter les lieux. La Fondation, désormais présidée par Max Guazzini, a répondu qu’elle appliquait exclusivement les volontés de sa fondatrice.

Dans un communiqué publié mardi, l’organisme a confirmé que Bernard d’Ormale avait pu revenir à La Madrague la semaine précédente afin de récupérer certains effets personnels. La Fondation considère désormais le différend concernant son départ comme clos.

Un inventaire de La Madrague et une succession toujours en cours

Ce mercredi, un inventaire des biens présents à La Madrague est organisé dans le cadre du règlement de la succession. François-Xavier Kelidjian, exécuteur testamentaire de Brigitte Bardot, doit notamment participer à ces opérations aux côtés de représentants de la Fondation.

La succession doit également faire l’objet d’un rendez-vous notarial le 9 novembre, auquel doit participer Nicolas Charrier, le fils unique de Brigitte Bardot, né de son mariage avec Jacques Charrier.

La Fondation Brigitte Bardot, désignée légataire universelle, doit poursuivre les activités de protection animale auxquelles l’ancienne actrice avait consacré la seconde partie de sa vie. Créée en 1986 et reconnue d’utilité publique en 1992, elle est désormais dirigée par Max Guazzini.

Bernard d’Ormale, âgé de 85 ans, se retrouve ainsi confronté à la fois aux conséquences matérielles de la succession de son épouse et à la divulgation de reproches conjugaux particulièrement douloureux. La lettre datée de novembre 2022, dont il met aujourd’hui en doute l’authenticité, a été rendue publique près de quatre ans après sa rédaction et dix mois après la mort de Brigitte Bardot.