Jeanne Mas dénonce l’acharnement contre Brigitte Bardot après sa mort: «Jusqu’où ira cette entreprise de déballage?»

Jeanne Mas a vivement dénoncé ce mardi les révélations et les publications consacrées à Brigitte Bardot. Dans un long message publié sur X, la chanteuse s’est insurgée contre les attaques visant la mémoire de l’actrice, les accusations dirigées contre sa Fondation et la divulgation de ses correspondances privées. Elle accuse ceux qui multiplient ces publications de chercher à salir son image et de transformer son intimité en spectacle.

« Ce que l’on inflige aujourd’hui à la mémoire de Brigitte Bardot relève de la pure indécence »

Jeanne Mas n’a pas mâché ses mots. Alors que plusieurs publications récentes ont remis en lumière la vie privée de Brigitte Bardot et le fonctionnement de sa Fondation, l’interprète d’En rouge et noir a pris publiquement sa défense. Elle a dénoncé une accumulation de révélations et de reportages qu’elle juge irrespectueux envers la mémoire de l’ancienne actrice.

« Ce que l’on inflige aujourd’hui à la mémoire de Brigitte Bardot relève de la pure indécence », a-t-elle écrit sur son compte X, avant de poursuivre : « Multiplier les récits à charge contre sa Fondation, dévoiler ses lettres, extraire quelques phrases de leur contexte pour fabriquer du sensationnel, programmer des reportages photos pour salir son image… Jusqu’où ira cette entreprise de déballage ? »

Cette prise de position fait notamment suite aux révélations concernant les correspondances privées de Brigitte Bardot, décédée le 28 décembre 2025. Une lettre manuscrite adressée en novembre 2022 à son dernier mari, Bernard d’Ormale, a dévoilé les difficultés de leur vie conjugale. Parallèlement, 19 lettres d’amour écrites à Jacques Charrier ont été proposées aux enchères chez Christie’s ce mardi. Estimées entre 100 000 et 150 000 euros, elles sont restées invendues après des enchères arrêtées à 55 000 euros hors frais.

Ces publications accompagnent également les tensions entre Bernard d’Ormale et la Fondation Brigitte Bardot autour de la succession de l’actrice et de sa propriété de La Madrague. La Fondation affirme appliquer les dernières volontés de sa fondatrice et conteste les accusations dirigées contre sa gestion.

Jeanne Mas accuse certains médias de transformer son intimité en spectacle

Dans la suite de son message, Jeanne Mas s’en prend directement à ceux qui exposent la vie personnelle de Brigitte Bardot. Elle leur reproche de fouiller dans son passé, de multiplier les suppositions et de rendre publiques des blessures intimes.

« Faire de son intimité un spectacle, travestir sa vie à coups de suppositions, fouiller dans sa maison, étaler ses blessures pour nourrir la curiosité malsaine de certains. Voilà donc ce que vous choisissez de retenir d’une femme qui a tant donné aux autres ? », s’indigne-t-elle.

La chanteuse poursuit avec une nouvelle interrogation : « Éclipser son combat pour fouiller dans son intimité ? »

Jeanne Mas fait ici référence à l’engagement de Brigitte Bardot pour la défense des animaux. Après avoir quitté le cinéma en 1973, l’ancienne actrice avait progressivement consacré sa vie à cette cause. En 1986, elle avait créé la Fondation Brigitte Bardot, reconnue d’utilité publique en 1992, afin de lutter contre la maltraitance animale, les abandons et certaines pratiques d’élevage et d’abattage.

Au fil des décennies, Brigitte Bardot avait multiplié les campagnes, les interventions publiques et les courriers adressés aux responsables politiques français et étrangers. Elle avait notamment combattu la chasse aux phoques, dénoncé le commerce de la fourrure et réclamé une meilleure protection des animaux domestiques et sauvages.

« On ne lui accorde même pas le repos et la paix auxquels elle a droit »

Jeanne Mas termine sa publication par un hommage à Brigitte Bardot, dont elle rappelle la colère face à la bêtise et à l’hypocrisie. Elle déplore que les polémiques continuent d’entourer sa mémoire : « Ce monde la révoltait, la bêtise l’agaçait, l’hypocrisie l’exaspérait, et aujourd’hui, alors qu’elle est enfin libérée de ce qui la faisait tant souffrir, on ne lui accorde même pas le repos et la paix auxquels elle a droit. »