Francis Lalanne condamné à 6 mois de prison avec sursis pour abandon de famille: le chanteur fait appel

Francis Lalanne est condamné à 6 mois de prison avec sursis pour abandon de famille, en raison de pensions alimentaires impayées à son ancienne compagne, Alice Poussin. Il fait appel de cette décision, soutenant que le contexte familial est plus complexe. En parallèle, il poursuit sa candidature à l'élection présidentielle de 2027.

Nouveau revers judiciaire pour Francis Lalanne. Le chanteur de 68 ans a été condamné ce jeudi à 6 mois de prison avec sursis pour abandon de famille, dans une affaire de pension alimentaire impayée. Il devra également verser 6 500 euros de dommages et intérêts à son ancienne compagne, Alice Poussin. Une décision que l’artiste, désormais candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2027, a décidé de contester en faisant appel.

Six mois de prison avec sursis et 6 500 euros de dommages et intérêts

Le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a reconnu Francis Lalanne coupable d’abandon de famille pour ne pas avoir respecté ses obligations alimentaires envers son ancienne compagne, la violoncelliste Alice Poussin. Le couple a eu une fille, Léïah, née en 2019, avant de se séparer dans un contexte particulièrement conflictuel.

La juridiction a prononcé une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple. Le chanteur a également été condamné à verser 6 500 euros de dommages et intérêts à son ancienne compagne, avec exécution provisoire, ce qui signifie que cette disposition doit en principe être appliquée même si un appel a été formé.

En droit français, le délit d’abandon de famille est constitué lorsqu’une personne reste plus de deux mois sans s’acquitter intégralement d’une obligation alimentaire prévue par une décision de justice ou un titre exécutoire. L’article 227-3 du Code pénal prévoit une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Francis Lalanne conteste la décision et fait appel

Par l’intermédiaire de son avocat, Me Emmanuel Ludot, Francis Lalanne a fait savoir qu’il contestait cette condamnation. Sa défense estime que le conflit avec Alice Poussin ne peut pas être réduit à la seule question des pensions alimentaires impayées.

L’avocat a ainsi déclaré : « Le contexte est beaucoup plus compliqué. Entre eux, il existe un lourd contentieux, notamment parce qu’elle ne lui a pas présenté l’enfant pendant une longue période. » Il met notamment en avant les difficultés rencontrées par son client dans l’exercice de ses relations avec leur fille.

Concernant les sommes réclamées, Me Emmanuel Ludot affirme que Francis Lalanne aurait déjà remis une somme d’argent à son ancienne compagne, dans l’idée de régler ses obligations financières. « Un capital a été versé, on a fait appel pour que la justice le prenne en compte », a-t-il expliqué.

Ces arguments devront désormais être examinés dans le cadre de la procédure d’appel. La condamnation prononcée en première instance n’est donc pas définitive.

Une précédente condamnation pour vol et dégradation

Un contentieux judiciaire oppose depuis plusieurs années Francis Lalanne et Alice Poussin. En mars 2025, le chanteur avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de vol et de dégradation commis au préjudice de son ancienne compagne.

L’affaire concernait notamment un incident survenu en janvier 2023, au cours duquel Francis Lalanne avait pris le téléphone portable d’Alice Poussin afin d’en consulter le contenu, avant de le lui restituer. Il lui était également reproché d’avoir endommagé une porte de l’immeuble dans lequel résidait la jeune femme, en février de la même année.

Le tribunal avait prononcé une peine de 120 jours-amende à 10 euros, représentant un montant total de 1 200 euros. Cette procédure était distincte de celle ayant abouti à sa condamnation pour abandon de famille.

En 2023, Alice Poussin avait par ailleurs déposé deux plaintes visant son ancien compagnon, notamment pour violences conjugales, harcèlement et violation de domicile. Le chanteur avait été placé en garde à vue pendant deux jours, mais ces deux plaintes avaient finalement été classées sans suite.

Une condamnation en pleine campagne présidentielle

Cette nouvelle affaire judiciaire survient alors que Francis Lalanne a officialisé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. En août dernier, l’interprète de On se retrouvera a annoncé vouloir briguer l’Élysée avec le soutien du mouvement France Libre, qui défend notamment la souveraineté nationale, une réforme de la justice et le développement de la démocratie directe.

Le chanteur entretient également des liens politiques étroits avec Dieudonné, qu’il a évoqué comme possible Premier ministre en cas de victoire. Les deux hommes avaient déjà tenté une percée électorale lors des élections législatives de 2024 en Guadeloupe, où ils s’étaient présentés dans deux circonscriptions différentes.

Sa condamnation peut-elle l’empêcher de se présenter en 2027 ?

La condamnation prononcée le 8 octobre ne rend pas automatiquement Francis Lalanne inéligible. Une peine de prison avec sursis n’entraîne pas, à elle seule, l’interdiction de se présenter à une élection. Aucune peine complémentaire d’inéligibilité n’a été mentionnée dans les informations disponibles concernant ce jugement.

Le chanteur devra néanmoins franchir une autre étape pour participer à la présidentielle de 2027 : recueillir les 500 parrainages d’élus exigés par la Constitution. Ces signatures devront provenir d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer, avec un maximum de 10 % des parrainages issus d’un même territoire.

En attendant, Francis Lalanne reste engagé dans une procédure judiciaire qui n’est pas terminée. Son appel doit permettre un nouvel examen du dossier, notamment des arguments de sa défense concernant les sommes qu’il affirme avoir déjà versées à son ancienne compagne.