Violences conjugales : le procès de Greg Guillotin reporté de 5 mois, la magistrate avait un empêchement…

Le procès de Greg Guillotin, accusé de violences conjugales sur son ex-compagne Valentine Bonnet, est reporté au 30 avril 2027 en raison d'un empêchement de la magistrate. L'humoriste, placé sous contrôle judiciaire, a reconnu avoir exercé des violences physiques et psychologiques pendant leur relation de sept ans, mais conteste certaines accusations.

Greg Guillotin ne sera finalement pas jugé ce vendredi. Alors que le youtubeur et humoriste de 43 ans devait comparaître devant le tribunal correctionnel d’Évry, dans l’Essonne, pour des violences conjugales sur son ancienne compagne, Valentine Bonnet, son procès a été renvoyé au 30 avril 2027. Le créateur du Pire Stagiaire, qui a publiquement reconnu avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur la jeune femme, reste placé sous contrôle judiciaire.

Une magistrate absente, le procès reporté de 5 mois

Le renvoi a été annoncé dès l’ouverture de l’audience, en raison d’un empêchement de la magistrate qui devait présider les débats.

« La magistrate qui devait présider cette audience a été soudainement empêchée », a expliqué la présidente du tribunal.

Présent à la barre, Greg Guillotin n’a pas manifesté d’opposition à ce report, tout en reconnaissant la difficulté de la situation : « C’est difficile car je m’attendais à être jugé aujourd’hui mais je comprends. »

Le tribunal a décidé de maintenir son contrôle judiciaire jusqu’à sa prochaine comparution, désormais fixée au vendredi 30 avril 2027.

Près de 6 ans de violences présumées et 30 jours d’incapacité totale de travail

Greg Guillotin est poursuivi pour des violences habituelles par conjoint qui auraient été commises entre le 9 septembre 2020 et le 6 avril 2026, ayant entraîné une incapacité totale de travail de 30 jours.

Son ancienne compagne, aujourd’hui âgée de 27 ans, avait déposé plainte pour violences conjugales et harcèlement le 17 juin dernier auprès du procureur de la République d’Évry.

La jeune femme dénonce des violences physiques répétées, mais également des insultes, des humiliations et un contrôle de sa vie quotidienne durant leur relation, qui a duré environ sept ans.

Elle affirme notamment avoir reçu des coups de pied lors de voyages aux Maldives et au Maroc, ainsi qu’un coup de poing au niveau d’un œil en 2024.

Insultes, humiliations et accusations de surveillance

Plusieurs échanges figurant au dossier judiciaire font état de propos particulièrement violents attribués à Greg Guillotin, parmi lesquels « Pauvre pute », « Pauvre connasse » ou encore « Va te faire enculer ».

Dans un autre échange, l’humoriste aurait également déclaré à sa compagne : « Je devrais pas être violent, mais tu devrais pas provoquer. »

Valentine Bonnet accuse par ailleurs son ancien compagnon d’avoir utilisé les caméras installées au domicile du couple pour surveiller ses activités à distance et lui adresser des reproches concernant les tâches ménagères. Greg Guillotin conteste avoir utilisé ce dispositif à des fins malveillantes.

« J’ai honte » : Greg Guillotin a déjà reconnu avoir frappé son ex-compagne

Le 5 septembre dernier, au lendemain de la révélation de la plainte, Greg Guillotin avait publiquement reconnu avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur son ancienne compagne.

« Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte », avait déclaré l’humoriste.

Il avait également annoncé avoir entrepris un suivi thérapeutique auprès de professionnels, dont un spécialiste des violences conjugales.

Placé en garde à vue le 28 septembre à Palaiseau, il avait été présenté à la justice le lendemain, puis placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès.

Une autre ex-compagne l’accuse de deux viols conjugaux

Greg Guillotin est également visé par une seconde procédure judiciaire. Une autre de ses anciennes compagnes a déposé plainte pour deux viols conjugaux qui auraient été commis en 2017, au domicile du couple.

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nanterre. L’humoriste conteste formellement ces accusations, qui ne font pas partie des poursuites examinées par le tribunal correctionnel d’Évry.

Suivi par près de 4,4 millions d’abonnés sur YouTube, Greg Guillotin devra désormais attendre cinq mois supplémentaires avant de répondre devant la justice des violences conjugales qui lui sont reprochées. Aucune condamnation n’a été prononcée à ce stade dans cette affaire.