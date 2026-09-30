EXCLU ENTREVUE – Greg Guillotin: «Pauvre pute», «pauvre connasse», «va te faire enculer». Les insultes dont son ex-compagne l’accuse, consignées dans le dossier judiciaire que nous avons consulté

Greg Guillotin est accusé par son ex-compagne d'avoir proféré des insultes dégradantes, telles que «pauvre pute» ou «t'es trop conne», selon des documents judiciaires consultés en exclusivité. Ces échanges révèlent une dynamique de violences psychologiques reconnues publiquement par l'humoriste, qui a également avoué avoir exercé des violences physiques durant leur relation.

Nous avons pu consulter en exclusivité plusieurs documents du dossier judiciaire concernant Greg Guillotin et son ancienne compagne. Ces pièces contiennent notamment des propos que l’humoriste et youtubeur aurait, selon la jeune femme, tenus contre elle : insultes répétées, propos humiliants et attaques contre son intelligence. Des messages qui prennent aujourd’hui une dimension particulière, alors que Greg Guillotin a publiquement reconnu avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur son ex-compagne, avant de présenter ses excuses.

Nous consacrons trois articles à ces documents. Ce premier volet porte sur les insultes et les propos dégradants figurant dans les échanges. Les deux suivants reviendront sur d’autres messages concernant la vie quotidienne du couple, puis sur des déclarations dans lesquelles Greg Guillotin fait lui-même référence à sa violence.

« Pauvre pute », « pauvre connasse », « va te faire enculer » : une accumulation d’insultes

Les documents judiciaires que nous avons pu consulter contiennent plusieurs messages attribués à Greg Guillotin dans lesquels il insulte directement son ancienne compagne. Les termes employés sont particulièrement dégradants.

On retrouve notamment les expressions « Pauvre pute », « Pauvre connasse » ou encore « Va te faire enculer ». Dans d’autres échanges, l’humoriste utilise des formulations telles que « Ta gueule, ferme-la, t’es trop conne », « Pauvre débile décérébrée » et « T’es complètement mongole vraiment ».

Ces messages constituent une partie des éléments versés au dossier dans le cadre de la procédure engagée après la plainte de son ancienne compagne. Ils permettent de prendre connaissance des termes employés dans certains de leurs échanges privés.

Les insultes ne se limitent pas à des expressions grossières. D’autres messages contiennent des attaques visant directement les capacités intellectuelles de la jeune femme et sa valeur personnelle.

« Personne n’a jamais pensé de toi que t’étais intelligente » : des attaques contre son intelligence

Plusieurs autres passages consignés dans les documents judiciaires montrent Greg Guillotin dénigrant son ancienne compagne. L’humoriste lui écrit notamment « Tu sers à rien, tu penses à rien », avant de lui adresser cette autre remarque : « Personne n’a jamais pensé de toi que t’étais intelligente. » D’autres formulations figurent également dans les échanges, parmi lesquelles « T’es vraiment débile ma pauvre bordel » et « Pauvre bon à rien ».

Ces différents messages présentent un point commun : ils s’attaquent directement à la personne à laquelle ils sont adressés, à son intelligence et à son utilité. Leur présence dans les pièces judiciaires apporte des éléments supplémentaires sur la nature des échanges privés entre Greg Guillotin et son ancienne compagne.

Des violences physiques et psychologiques reconnues publiquement par Greg Guillotin

Ces messages prennent un relief particulier au regard des déclarations publiques de Greg Guillotin. Le 5 septembre, au lendemain des premières révélations concernant la plainte déposée par son ancienne compagne, l’humoriste avait publiquement reconnu avoir exercé des violences physiques et psychologiques.

Il avait notamment déclaré : « Mon ancienne compagne a déposé plainte contre moi pour des violences physiques et psychologiques. Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte. » Il avait également reconnu avoir été violent à plusieurs reprises au cours de leur relation, déclarant avoir frappé une femme plusieurs fois. Quelques jours plus tard, des interrogations avaient été soulevées concernant le rôle de son conseiller en communication dans la diffusion de ses excuses publiques.

Les documents judiciaires permettent désormais de découvrir certains des propos que Greg Guillotin adressait à son ancienne compagne dans leur intimité. Ils apportent des éléments concrets aux accusations de violences psychologiques formulées dans la plainte, dont l’appréciation relève de la justice.

Des documents qui contiennent d’autres révélations

Les insultes présentées dans ce premier volet ne constituent qu’une partie des éléments figurant dans les documents judiciaires que nous avons pu consulter en exclusivité.

Dans le deuxième épisode de notre enquête, nous dévoilerons d’autres échanges concernant la vie quotidienne du couple. Greg Guillotin y évoque notamment les tâches ménagères, les exigences imposées à son ancienne compagne et ce qu’elle doit faire dans la maison. Ces messages permettent également de découvrir ce qu’il estime qu’elle doit accepter tant qu’elle vit à son domicile.

Le troisième épisode sera consacré à des propos d’une autre nature. Dans un message figurant au dossier, Greg Guillotin évoque lui-même sa violence en s’adressant à son ancienne compagne, tout en lui reprochant son comportement. Nous publierons les termes de cet échange et reviendrons sur leur contenu.

À suivre : épisode 2. Greg Guillotin, les tâches ménagères, les ordres et les conditions imposées à son ancienne compagne dans leur vie quotidienne.