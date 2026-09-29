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Le rappeur Doums de nouveau en garde à vue, cette fois pour des menaces présumées envers sa compagne

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Le rappeur Doums de nouveau en garde à vue, cette fois pour des menaces présumées envers sa compagne
Le rappeur Doums de nouveau en garde à vue, cette fois pour des menaces présumées envers sa compagne

Le rappeur Doums a été placé en garde à vue dimanche après-midi à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, pour des faits présumés de « menaces réitérées sur conjoint ». Le parquet de Créteil a confirmé cette mesure mardi 29 septembre. À ce stade, aucune décision sur d’éventuelles poursuites dans cette nouvelle affaire n’a été annoncée.

De son vrai nom Mamadou Coulibaly, l’artiste avait été condamné en février par le tribunal de Créteil à huit mois de prison avec sursis probatoire pour des violences commises sur sa compagne en janvier 2026. Les juges l’avaient relaxé concernant d’autres faits dénoncés pour les années 2022 à 2024. Cette condamnation est distincte des menaces présumées qui motivent sa garde à vue actuelle.

Une autre procédure attendue en février

Doums doit également être jugé dans un dossier séparé concernant des accusations de violences conjugales formulées par son ancienne compagne, l’actrice Adèle Exarchopoulos. Prévue initialement en juin devant le tribunal correctionnel de Paris, l’audience a été renvoyée au 8 février 2027. Le rappeur reste présumé innocent des faits qui doivent être examinés lors de ce procès.

Ces procédures concernent des faits et des périodes différents. La suite immédiate de la garde à vue dépendra des investigations et de la décision du parquet de Créteil, qui pourra notamment choisir de poursuivre l’enquête, d’engager des poursuites ou de classer cette nouvelle affaire. La condamnation de février et le procès prévu à Paris ne permettent pas, à eux seuls, de préjuger de l’issue de cette procédure.

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