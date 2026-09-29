Grève dans la fonction publique : plus de 300 000 manifestants selon la CGT, des chiffres contestés à Paris

La mobilisation du 29 septembre dans la fonction publique a rassemblé, selon la CGT, plus de 300 000 manifestants en France, bien que les chiffres varient à Paris. Les syndicats revendiquent une augmentation des salaires et des moyens pour les services publics, en réponse à la menace d’un gel du point d’indice.

La mobilisation des agents publics a réuni plus de 300 000 manifestants en France ce mardi 29 septembre, selon la CGT. Le syndicat en compte 70 000 à Paris, tandis que la Préfecture de police en dénombre 30 000, dont 8 000 pompiers. Plus de 170 rassemblements étaient annoncés à travers le pays à l’appel d’une large intersyndicale. Ces chiffres décrivent la participation aux défilés et ne doivent pas être confondus avec les taux de grévistes dans les administrations.

Les syndicats réclament une hausse des rémunérations, une revalorisation du point d’indice et davantage de moyens pour les services publics. La perspective d’un nouveau gel de cet indice, qui sert au calcul du traitement des fonctionnaires, nourrit particulièrement leur colère. La mobilisation intervient à deux jours de la présentation annoncée du projet de budget pour 2027, sur lequel les organisations espèrent peser.

Des mobilisations différentes selon les secteurs

Dans l’éducation nationale, le ministère chiffre à 13,71 % la proportion moyenne d’enseignants grévistes. Les syndicats avancent des estimations plus élevées sur certains périmètres : le SNES-FSU évoque un peu plus de 38 % parmi les catégories de personnels qu’il a recensées dans le second degré. Ces résultats ne portent pas exactement sur les mêmes populations et ne peuvent donc être comparés directement. Près de 10 % des agents de la fonction publique d’État ont participé à la grève, selon le ministère chargé de la fonction publique.

La présence de milliers de pompiers dans le cortège parisien a également donné une visibilité particulière aux demandes de moyens humains et financiers après un été marqué par de grands incendies. Au-delà des écarts de comptage, la journée place les conditions de travail et la rémunération des agents au cœur du débat budgétaire. Les prochaines annonces du gouvernement permettront de mesurer si cette mobilisation débouche sur une réponse aux revendications de l’intersyndicale.