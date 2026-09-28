Fonction publique : la CFDT appelle à la mobilisation du 29 septembre sur les salaires

La CFDT appelle les agents des fonctions publiques à se mobiliser le 29 septembre pour revendiquer de meilleures rémunérations et des conditions de travail optimales. Critiquant les orientations budgétaires pour 2027, le syndicat prévoit des arrêts de travail et des rassemblements, insistant sur l'importance de la reconnaissance des agents dans la qualité des services publics.

La CFDT appelle les agents des trois fonctions publiques à se mobiliser mardi 29 septembre pour leurs rémunérations, leurs conditions de travail et les moyens des services publics. À la veille de cette journée, l’organisation syndicale renouvelle ses critiques contre les orientations budgétaires annoncées pour 2027.

Dans un texte publié lundi par la CFDT UFETAM, la secrétaire nationale Isabelle Mercier dénonce la perspective d’une nouvelle année sans revalorisation générale du point d’indice. Elle estime que les agents subissent une dégradation de leur pouvoir d’achat et de leurs conditions d’exercice. Ces constats sont ceux défendus par le syndicat.

Des arrêts de travail et des rassemblements annoncés

La CFDT prévoit des arrêts de travail, des débrayages et des rassemblements dans les territoires. Elle refuse que les personnels deviennent une « variable d’ajustement budgétaire » et affirme que la qualité des services publics dépend aussi de la reconnaissance du travail des agents.

La mobilisation vise à peser sur les choix du gouvernement avant les prochaines étapes budgétaires. Le syndicat lie ainsi ses demandes salariales aux moyens accordés aux services. Son appel exprime des revendications et une opposition aux orientations annoncées, sans préjuger du contenu définitivement adopté pour le budget 2027.