SOCIÉTÉ Grèves et conflits sociaux

Fonction publique : la CFDT appelle à la mobilisation du 29 septembre sur les salaires

Par

1 minute de lecture

Fonction publique : la CFDT appelle à la mobilisation du 29 septembre sur les salaires
Fonction publique : la CFDT appelle à la mobilisation du 29 septembre sur les salaires

La CFDT appelle les agents des trois fonctions publiques à se mobiliser mardi 29 septembre pour leurs rémunérations, leurs conditions de travail et les moyens des services publics. À la veille de cette journée, l’organisation syndicale renouvelle ses critiques contre les orientations budgétaires annoncées pour 2027.

Dans un texte publié lundi par la CFDT UFETAM, la secrétaire nationale Isabelle Mercier dénonce la perspective d’une nouvelle année sans revalorisation générale du point d’indice. Elle estime que les agents subissent une dégradation de leur pouvoir d’achat et de leurs conditions d’exercice. Ces constats sont ceux défendus par le syndicat.

Des arrêts de travail et des rassemblements annoncés

La CFDT prévoit des arrêts de travail, des débrayages et des rassemblements dans les territoires. Elle refuse que les personnels deviennent une « variable d’ajustement budgétaire » et affirme que la qualité des services publics dépend aussi de la reconnaissance du travail des agents.

La mobilisation vise à peser sur les choix du gouvernement avant les prochaines étapes budgétaires. Le syndicat lie ainsi ses demandes salariales aux moyens accordés aux services. Son appel exprime des revendications et une opposition aux orientations annoncées, sans préjuger du contenu définitivement adopté pour le budget 2027.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une