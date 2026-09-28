Emmanuel Macron change finalement son programme et assistera à la messe du pape Léon XIV à Metz

Emmanuel Macron modifie son programme pour assister à la messe du pape Léon XIV à Metz, après avoir initialement prévu de ne pas participer à ces célébrations. Il prolongera sa présence aux côtés du pape jusqu'à son départ pour Rome, permettant ainsi de poursuivre leurs échanges sur des sujets comme la paix et l'Europe.

Changement de programme pour la dernière journée française de Léon XIV. Alors qu’Emmanuel Macron ne devait assister à aucune des messes célébrées par le pape pendant son voyage en France, le président de la République a finalement décidé de participer, ce lundi, à la célébration de 16 heures à la cathédrale Saint-Étienne.

L’Élysée a confirmé que le chef de l’État avait réorganisé son agenda. Emmanuel Macron devait initialement participer au rendez-vous consacré à l’Europe et à la paix avant de quitter la ville. Il restera finalement aux côtés du souverain pontife jusqu’à son départ pour Rome.

Emmanuel Macron ne devait assister à aucune messe

Le programme annoncé quelques jours avant le voyage de quatre jours de Léon XIV en France prévoyait la participation d’Emmanuel Macron aux rendez-vous institutionnels avec le pape, mais à aucune des trois messes organisées pendant son séjour.

Le président n’a participé ni à la grande messe célébrée à Paris, ni à celle organisée dimanche à Lourdes. Ce lundi, il devait assister à 11 heures à la rencontre « Aux racines de l’Europe pour la paix et l’unité », au Centre des congrès Robert-Schuman, avant de poursuivre son programme sans prendre part à la célébration religieuse de l’après-midi.

Ce programme a été modifié dimanche soir. Emmanuel Macron assistera finalement à la messe célébrée par Léon XIV à 16 heures.

Le protocole modifié dans la soirée

Le maire François Grosdidier a indiqué avoir été averti dimanche soir, aux alentours de 20 heures, de la possible présence du président à la cathédrale.

« L’Élysée m’a prévenu vers 20 heures de cette possibilité et nous allons revoir tout le protocole de la cérémonie dans la nuit », a expliqué l’élu. La présence du chef de l’État modifie notamment le statut de l’autorité accueillant le pape : « M. Macron devient en effet la puissance invitante à la place du maire de la ville. »

L’Élysée a depuis confirmé la présence présidentielle et indiqué qu’Emmanuel Macron avait « réorganisé son agenda ».

Macron restera avec Léon XIV jusqu’à son départ

Le chef de l’État accompagnera également le pape à l’issue de la messe. Il participera au congedo, la cérémonie officielle qui marque la fin de la visite du souverain pontife dans un pays, puis le raccompagnera à l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine.

Cette prolongation permettra aux deux hommes de poursuivre les discussions engagées vendredi à Paris. « Après leur riche conversation de vendredi notamment autour de la paix, de l’Europe, de l’IA et de la situation au Liban, le pape a fait savoir au président de la République que cela lui ferait plaisir de prolonger leurs échanges au moment du Congedo », a indiqué un proche du chef de l’État.

Une dernière journée tournée vers l’Europe et la paix

Pour cette quatrième et dernière journée de son voyage apostolique en France, Léon XIV participe dans la matinée à une rencontre interreligieuse, puis au rendez-vous « Aux racines de l’Europe pour la paix et l’unité ». Le choix de la ville renvoie notamment à Robert Schuman, l’un des pères de la construction européenne.

Dans l’après-midi, le pape doit parcourir les rues en papamobile à partir de 14h30 avant la messe de 16 heures à la cathédrale Saint-Étienne. Il rejoindra ensuite l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, où Emmanuel Macron l’accompagnera pour la cérémonie officielle de départ avant son retour à Rome.