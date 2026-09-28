Philippe Caverivière se confie sur son enfance: «J’ai fait le clown à la maison parce que je sentais maman triste»

Derrière les vannes quotidiennes de Philippe Caverivière se cache une histoire familiale douloureuse. Invité de Marc-Olivier Fogiel ce lundi dans RTL Matin, l’humoriste est revenu sur son enfance et sur la place prise très tôt par le rire dans sa vie. À seulement 4 ans, il a perdu sa grande sœur, âgée de 7 ans, emportée par un cancer. Face à la tristesse de sa mère, l’enfant a alors commencé à faire rire sa famille.

« Le rire pour moi, c’est une mécanique de défense. J’ai fait le clown à la maison parce que je sentais maman triste », a confié Philippe Caverivière à Marc-Olivier Fogiel. Une manière de mettre des mots sur un ressort intime qui l’accompagnera ensuite durant toute sa carrière.

« Faire rire ma mère » dès l’enfance

La disparition de sa sœur a bouleversé l’équilibre familial. Philippe Caverivière a déjà raconté à plusieurs reprises avoir compris, malgré son très jeune âge, que l’atmosphère de la maison avait changé. Son réflexe a été de provoquer les sourires de sa mère, jusqu’à faire de l’humour une réponse presque instinctive aux moments difficiles.

Il avait déjà résumé cette période en expliquant avoir développé l’humour « comme un muscle, comme une réponse ». Le rire n’était donc pas seulement un goût ou une disposition naturelle : il était aussi devenu, dès l’enfance, un moyen de supporter la douleur et d’alléger celle de ses proches.

Quelques années plus tard, Philippe Caverivière a également perdu sa mère d’un cancer. Ces deux décès ont durablement marqué l’humoriste, qui évoque régulièrement la maladie lorsqu’il parle de son parcours personnel.

L’humour devenu son métier

Cette mécanique construite dans l’enfance finira par devenir une profession. Après plusieurs expériences professionnelles et un passage au Club Med, Philippe Caverivière s’est rapproché de Nicolas Canteloup, rencontré quelques années auparavant. Il est devenu l’un de ses auteurs avant de s’imposer progressivement à l’antenne.

Aujourd’hui, l’humoriste occupe une place importante sur RTL avec L’Œil de Philippe Caverivière. Il a également été pendant plusieurs saisons l’un des visages de Quelle époque ! sur France 2, avant d’annoncer son départ de l’émission pour se consacrer davantage à la scène.

Son duo avec Alex Vizorek fait également partie de son parcours radiophonique récent. Les deux humoristes avaient notamment pris les commandes de RTL pour une émission spéciale à la fin de l’année 2025.

Un engagement contre les cancers pédiatriques

L’histoire de sa sœur reste aussi directement liée à l’engagement associatif de Philippe Caverivière. L’humoriste est le parrain de l’association Léo, qui accompagne les enfants atteints de cancers et leurs familles et soutient la recherche contre les cancers pédiatriques.

Il a expliqué avoir trouvé dans cet engagement une façon de reprendre, à l’âge adulte, un combat devant lequel il était totalement impuissant lorsqu’il était enfant. Au fil des années, il a notamment mobilisé son réseau pour permettre à de jeunes malades de rencontrer des artistes ou de réaliser certains de leurs rêves.

À 55 ans, Philippe Caverivière relie ainsi directement son métier à ce qu’il a vécu enfant. Ce lundi matin face à Marc-Olivier Fogiel, il en a donné une explication simple : avant de devenir une profession et de faire rire chaque jour des milliers d’auditeurs, l’humour a d’abord été pour lui une protection, née dans une maison frappée par le deuil.