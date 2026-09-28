Netflix ressuscite les Groseille et les Le Quesnoy dans une série signée Clovis Cornillac

Les deux familles de « La vie est un long fleuve tranquille » vont reprendre leurs affrontements sur Netflix. La plateforme a annoncé ce lundi une adaptation en six épisodes du film d’Étienne Chatiliez, sorti en 1988, dont la réalisation sera confiée à Clovis Cornillac. Doria Tillier et Xavier Lacaille incarneront les parents Le Quesnoy, tandis que Ludivine Sagnier et Alban Ivanov formeront le couple Groseille. Aucune date de mise en ligne n’a encore été communiquée.

La série conserve le ressort central du long-métrage : deux familles aux milieux sociaux et aux valeurs opposés découvrent que leurs enfants ont été échangés à la naissance. Les Le Quesnoy, bourgeois catholiques attachés aux apparences, font face aux Groseille, famille populaire aux habitudes très différentes. Ce face-à-face avait permis au film de conjuguer comédie familiale et satire sociale. Récompensé par quatre César, il avait notamment révélé Benoît Magimel et installé plusieurs scènes dans la mémoire du cinéma français, dont la chanson « Jésus revient », interprétée par le prêtre joué par Patrick Bouchitey.

Une garde alternée pour prolonger la confrontation

L’adaptation introduit toutefois un mécanisme narratif différent. Selon le synopsis communiqué par Netflix, les parents ne parviennent pas à s’entendre après la découverte de l’échange. La justice leur impose alors une période d’essai de quatre mois en garde alternée. Chaque famille cherche à obtenir la garde des deux adolescents, Côme et Jordy. Cette situation offre un point de départ adapté au feuilleton : les passages d’un foyer à l’autre pourront multiplier les conflits d’éducation, les comparaisons et les changements d’alliance. Les enfants deviennent ainsi l’enjeu d’une compétition qui dépasse la seule question de leur filiation.

Pour Netflix, le projet bénéficie d’un titre immédiatement identifiable et d’une distribution réunissant plusieurs visages connus du public français. Cette notoriété constitue aussi une exigence : l’adaptation sera attendue sur sa capacité à retrouver le mordant du film, tout en donnant une raison de suivre l’histoire pendant six épisodes. Le nouveau dispositif de garde alternée ouvre cette possibilité, à condition que la confrontation entre les familles produise davantage qu’une succession de clins d’œil. Le principal défi de Clovis Cornillac sera de faire vivre ces personnages auprès de spectateurs qui connaissent l’original comme de ceux qui découvriront les Groseille et les Le Quesnoy.