Sénat : les Écologistes doivent examiner mardi la demande d’adhésion des deux sénateurs LFI

Le groupe écologiste du Sénat doit se réunir mardi 29 septembre pour examiner sa nouvelle organisation et la question de l’accueil de Gabriel Amard. Selon Le Monde, le nouvel élu insoumis prépare sa demande d’adhésion.
L’élection de Gabriel Amard dans le Rhône a ouvert un désaccord public parmi les écologistes. Yannick Jadot s’oppose à l’intégration d’élus revendiquant leur appartenance à La France insoumise. Sa prise de position ne constitue cependant pas, à elle seule, une décision du groupe parlementaire.
La présidence du groupe également en discussion
Guillaume Gontard, président sortant, s’est montré moins catégorique. Mélanie Vogel est, de son côté, pressentie pour lui succéder, sans qu’une désignation définitive ait été annoncée.
La réunion de mardi doit donc permettre aux sénateurs concernés de fixer collectivement leur position. L’accueil de Gabriel Amard n’est, à ce stade, ni confirmé ni définitivement écarté.
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