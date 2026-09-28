POLITIQUE

Sénat : les Écologistes doivent examiner mardi la demande d’adhésion des deux sénateurs LFI

Par

1 minute de lecture

Sénat : les Écologistes doivent examiner mardi la demande d’adhésion des deux sénateurs LFI
Sénat : les Écologistes doivent examiner mardi la demande d’adhésion des deux sénateurs LFI

Le groupe écologiste du Sénat doit se réunir mardi 29 septembre pour examiner sa nouvelle organisation et la question de l’accueil de Gabriel Amard. Selon Le Monde, le nouvel élu insoumis prépare sa demande d’adhésion.

L’élection de Gabriel Amard dans le Rhône a ouvert un désaccord public parmi les écologistes. Yannick Jadot s’oppose à l’intégration d’élus revendiquant leur appartenance à La France insoumise. Sa prise de position ne constitue cependant pas, à elle seule, une décision du groupe parlementaire.

La présidence du groupe également en discussion

Guillaume Gontard, président sortant, s’est montré moins catégorique. Mélanie Vogel est, de son côté, pressentie pour lui succéder, sans qu’une désignation définitive ait été annoncée.

La réunion de mardi doit donc permettre aux sénateurs concernés de fixer collectivement leur position. L’accueil de Gabriel Amard n’est, à ce stade, ni confirmé ni définitivement écarté.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une