Sénat : les Écologistes doivent examiner mardi la demande d’adhésion des deux sénateurs LFI

Le groupe écologiste du Sénat se réunit pour discuter de l'adhésion de Gabriel Amard, élu de La France insoumise, suscitant un désaccord au sein du groupe. Yannick Jadot s'oppose à son intégration, tandis que Guillaume Gontard reste ouvert. La réunion doit clarifier la position des sénateurs sur cette question et sur la présidence du groupe.

Le groupe écologiste du Sénat doit se réunir mardi 29 septembre pour examiner sa nouvelle organisation et la question de l’accueil de Gabriel Amard. Selon Le Monde, le nouvel élu insoumis prépare sa demande d’adhésion.

L’élection de Gabriel Amard dans le Rhône a ouvert un désaccord public parmi les écologistes. Yannick Jadot s’oppose à l’intégration d’élus revendiquant leur appartenance à La France insoumise. Sa prise de position ne constitue cependant pas, à elle seule, une décision du groupe parlementaire.

La présidence du groupe également en discussion

Guillaume Gontard, président sortant, s’est montré moins catégorique. Mélanie Vogel est, de son côté, pressentie pour lui succéder, sans qu’une désignation définitive ait été annoncée.

La réunion de mardi doit donc permettre aux sénateurs concernés de fixer collectivement leur position. L’accueil de Gabriel Amard n’est, à ce stade, ni confirmé ni définitivement écarté.