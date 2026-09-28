Équipe de France : Zidane devrait tout changer face à la Belgique, Da Cunha et Lepaul annoncés titulaires

Zinédine Zidane remanie profondément l’équipe de France pour affronter la Belgique, avec Lucas Da Cunha et Estéban Lepaul annoncés titulaires. La blessure de Kylian Mbappé force le sélectionneur à ajuster son attaque, tout en utilisant cette période pour observer ses nouveaux joueurs et instaurer son projet de jeu.

Zinédine Zidane prépare un profond remaniement pour son deuxième match à la tête de l’équipe de France. Trois jours après la victoire obtenue en Turquie (1-0), les Bleus affrontent la Belgique ce lundi soir à Bruxelles, à 20h45, en Ligue des nations. Lucas Da Cunha et Estéban Lepaul devraient notamment débuter la rencontre, tandis que plusieurs cadres pourraient être laissés au repos.

Le nouveau sélectionneur avait prévenu qu’il procéderait à des changements en raison de l’enchaînement des rencontres. Avec quatre matches programmés en onze jours pour lancer son mandat, Zidane entend utiliser largement son groupe et offrir rapidement du temps de jeu aux nouveaux venus.

Da Cunha et Lepaul directement lancés dans le grand bain

Les deux hommes faisaient partie des grandes nouveautés de la première liste de Zinédine Zidane. Lucas Da Cunha, 25 ans, capitaine de Côme, et Estéban Lepaul, 26 ans, attaquant de Rennes, pourraient désormais connaître leur première titularisation avec l’équipe de France dès le deuxième rendez-vous de cette nouvelle ère.

Da Cunha devrait être installé au milieu de terrain, un secteur dans lequel Zidane dispose également d’Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Rayan Cherki, Manu Koné et Warren Zaïre-Emery. Lepaul pourrait, lui, être aligné à la pointe de l’attaque.

Pour l’attaquant rennais, cette possible titularisation constitue la suite immédiate d’une première convocation obtenue après une saison à 21 buts en Ligue 1. Zidane avait choisi de faire appel à un véritable avant-centre parmi ses 23 joueurs, aux côtés notamment de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Michael Olise.

Mbappé absent, Zidane redistribue les cartes

Le sélectionneur doit surtout composer sans Kylian Mbappé. Buteur vendredi en Turquie, le capitaine des Bleus a été touché au genou gauche et a quitté le rassemblement pour retourner à Madrid. Son absence modifie les possibilités offensives pour la rencontre face aux Belges.

Désiré Doué a notamment été testé dans l’axe lors de la dernière séance, avec Michael Olise à droite et Bradley Barcola à gauche. Mais Estéban Lepaul est désormais également annoncé parmi les joueurs susceptibles de commencer la rencontre.

Zidane avait déjà expliqué vouloir exploiter l’ensemble de son groupe. « C’est sûr. Combien, vous le verrez demain. Il y a peu de temps entre les deux matches, avec le voyage au milieu », a-t-il déclaré à propos des changements prévus dans son onze.

Un turn-over beaucoup plus important que prévu

Les modifications pourraient finalement aller beaucoup plus loin que deux ou trois ajustements. Plusieurs titulaires de la victoire en Turquie devraient débuter sur le banc face à la Belgique, au point que Mike Maignan pourrait être l’un des rares joueurs reconduits.

Eduardo Camavinga devrait retrouver une place au milieu, alors que Jérémy Jacquet et Andy Diouf font également partie des nouveaux joueurs susceptibles d’obtenir rapidement du temps de jeu. Zidane utilise ainsi cette première série de rencontres pour observer les joueurs qu’il a lui-même intégrés au groupe lors de sa prise de fonctions.

Cette volonté de modifier rapidement les habitudes des Bleus était déjà apparue dès les premiers jours du rassemblement, avec une méthode très différente de celle de Didier Deschamps et plusieurs changements dans l’organisation quotidienne de la sélection.

Zidane veut voir davantage de joueurs

Après la victoire en Turquie grâce au but de Mbappé, Zidane avait obtenu un premier succès pour son premier match comme sélectionneur. Le déplacement à Bruxelles doit désormais lui permettre de poursuivre ses essais tout en restant dans la course en Ligue des nations.

Le sélectionneur veut également installer son projet de jeu. « On doit s’améliorer, on va s’améliorer, mais l’idée, c’est de récupérer le plus vite possible le ballon et surtout d’avoir le ballon, de courir avec le ballon et non sans le ballon », a-t-il expliqué avant la rencontre.

Cette deuxième sortie devrait donc offrir un visage très différent de celui aperçu en Turquie. En titularisant notamment Da Cunha et Lepaul, Zidane donnerait immédiatement une véritable chance à deux des nouveaux joueurs qu’il a lui-même choisis pour son premier rassemblement avec les Bleus.

La France affronte la Belgique ce lundi à 20h45 au stade Roi-Baudouin de Bruxelles. Après ce déplacement, les Bleus recevront l’Italie le 2 octobre puis retrouveront les Belges le 5 octobre au Stade de France.