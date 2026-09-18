— Équipe de France: Zidane dévoile sa première liste ce soir, plusieurs nouveaux visages attendus

Zinédine Zidane dévoile sa première liste de joueurs pour l’équipe de France, marquant un tournant avec l'intégration possible de nouveaux visages comme Jérémy Jacquet, Adrien Truffert et Estéban Lepaul. Cette annonce, très attendue, révélera ses premiers choix en tant que sélectionneur et pourrait redéfinir la hiérarchie des Bleus.

Zinédine Zidane va dévoiler ce vendredi à 18 heures sa première liste depuis sa nomination à la tête de l’équipe de France. Un rendez-vous particulièrement attendu, puisque le nouveau sélectionneur pourrait profiter de ce premier rassemblement pour ouvrir la porte à plusieurs joueurs encore jamais appelés ou très peu installés chez les Bleus.

Parmi les noms qui circulent avec le plus d’insistance figurent Jérémy Jacquet, Adrien Truffert et Estéban Lepaul. À quelques heures de l’annonce officielle, leur présence n’est toutefois pas encore acquise : seule la liste communiquée par Zidane permettra de connaître définitivement les choix du nouveau patron des Bleus.

Jérémy Jacquet pourrait découvrir l’équipe de France

Jérémy Jacquet fait partie des joueurs susceptibles de profiter de cette première liste. Le défenseur central de 21 ans a poursuivi sa progression ces derniers mois et son profil est désormais sérieusement considéré pour rejoindre l’équipe de France A.

Une convocation constituerait une nouvelle étape importante pour le jeune défenseur. Mais avant l’annonce de 18 heures, il reste nécessaire de conserver la prudence : Jacquet fait partie des candidats à une place dans le groupe, sans que sa présence puisse encore être considérée comme officielle.

Adrien Truffert parmi les options à gauche

Adrien Truffert est lui aussi attendu parmi les joueurs que Zidane pourrait appeler. Le latéral gauche de 24 ans possède déjà une solide expérience du haut niveau et a longtemps fréquenté les sélections françaises de jeunes.

Sa convocation offrirait une nouvelle solution à gauche de la défense et pourrait rebattre une partie des cartes dans un secteur où plusieurs joueurs se disputent les places. Là encore, il faudra attendre l’annonce du sélectionneur pour connaître la hiérarchie qu’il souhaite installer dès son premier rassemblement.

Estéban Lepaul espère une première convocation

Le cas d’Estéban Lepaul est également très suivi. L’attaquant fait partie des joueurs susceptibles de bénéficier du changement de sélectionneur et de la volonté de Zidane d’observer de nouveaux profils offensifs.

Lepaul pourrait ainsi découvrir les Bleus, mais sa présence semble encore moins certaine que celle de certains autres joueurs évoqués ces derniers jours. La concurrence reste forte en attaque et Zidane devra effectuer plusieurs arbitrages avant de présenter officiellement son groupe.

Plusieurs nouveaux visages possibles dès la première liste

Au-delà de Jacquet, Truffert et Lepaul, cette première liste pourrait comporter d’autres nouveautés. Zidane a hérité d’un groupe déjà structuré autour de nombreux cadres, mais son arrivée ouvre nécessairement une nouvelle période pour les joueurs qui étaient jusqu’ici aux portes de l’équipe de France.

Le sélectionneur dispose également de plusieurs possibilités pour élargir son groupe et tester de nouvelles solutions. Certains habitués pourraient conserver leur place, tandis que des joueurs moins utilisés auparavant peuvent espérer profiter de ce premier rassemblement pour intégrer les Bleus.

Les premiers choix forts de Zidane attendus à 18 heures

Depuis sa nomination à la tête de l’équipe de France⁠, Zinédine Zidane a déjà commencé à modifier certaines habitudes autour des Bleus. Il a notamment décidé de mettre fin au traditionnel défilé des joueurs à leur arrivée à Clairefontaine⁠, préférant recentrer la communication autour du terrain.

La première liste donnera surtout les premières indications concrètes sur ses choix sportifs. Les cas de Jacquet, Truffert et Lepaul seront particulièrement observés, mais aucune présence ne peut être considérée comme certaine avant l’annonce officielle. À 18 heures, les spéculations laisseront enfin place aux premiers choix de Zinédine Zidane comme sélectionneur de l’équipe de France.