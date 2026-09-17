Équipe de France: Zidane stoppe le ridicule «défilé de mode» des Bleus à Clairefontaine

Premier changement très visible de l’ère Zinédine Zidane. Pour son premier rassemblement à la tête de l’équipe de France, le nouveau sélectionneur a décidé que les journalistes ne pourront pas assister à l’arrivée des joueurs à Clairefontaine. Une décision qui met au moins temporairement un terme à ce rendez-vous devenu, au fil des années, un improbable défilé de mode où les tenues des internationaux finissaient parfois par faire davantage parler que le football.

Les joueurs rejoindront Clairefontaine lundi, quelques jours après la première liste de Zinédine Zidane, dévoilée vendredi 18 septembre à 18 heures⁠. Cette fois, pas de rangée de photographes ni de caméras pour immortaliser chaque arrivée, chaque sac, chaque paire de lunettes et chaque tenue soigneusement préparée pour faire le tour des réseaux sociaux.

Clairefontaine était devenu un podium de Fashion Week

Depuis plusieurs années, l’arrivée des Bleus avait pris une tournure parfois franchement caricaturale. Ce qui n’était à l’origine qu’une entrée au centre d’entraînement national s’était transformé en véritable podium : vêtements extravagants, accessoires improbables et looks étudiés pour provoquer commentaires, détournements et millions de vues.

Jules Koundé en était devenu l’un des principaux habitués. En septembre 2024, le défenseur avait notamment débarqué à Clairefontaine en jupe, déclenchant immédiatement une avalanche de réactions et de détournements⁠. Michael Olise ou Ibrahima Konaté ont eux aussi participé à cette surenchère vestimentaire, au point que l’arrivée des internationaux ressemblait parfois davantage à l’entrée d’un défilé qu’au début d’un rassemblement de l’équipe de France.

Zidane veut remettre le contrôle au centre

Zinédine Zidane et son staff souhaitent maîtriser beaucoup plus étroitement leurs premiers jours avec les Bleus et limiter l’exposition du groupe. L’objectif est de « contrôler un maximum de choses en interne les premiers jours, en évitant d’être trop sous l’œil des caméras ».

La conséquence est immédiate : les journalistes resteront à l’écart de l’arrivée des joueurs. Pour Zidane, qui prendra officiellement les commandes de son premier rassemblement, la priorité semble clairement donnée au travail et au groupe plutôt qu’au spectacle organisé autour de la montée des marches de Clairefontaine.

Le phénomène avait pris une ampleur telle que les tenues de certains internationaux faisaient désormais l’objet d’articles et de commentaires parfois plusieurs heures avant la première séance d’entraînement. À chaque rassemblement, la même mécanique recommençait : arrivée filmée, gros plans sur les vêtements, réactions sur les réseaux sociaux et compétition informelle pour savoir quel joueur afficherait le look le plus improbable.

Le problème n’était évidemment pas que les joueurs s’habillent comme ils le souhaitent. Mais la mise en scène médiatique autour de ces arrivées avait fini par donner à ce moment une importance disproportionnée. Clairefontaine, centre d’entraînement de l’équipe de France, ressemblait pendant quelques heures à une annexe de la Fashion Week. Le football pouvait attendre.

Une première rupture nette avec les années Deschamps

Cette décision marque aussi une différence immédiate avec les habitudes installées sous Didier Deschamps. Pendant des années, les arrivées des joueurs étaient largement photographiées et filmées, contribuant à installer ce rituel à chaque rassemblement. Zidane, lui, réduit l’exposition dès ses premiers jours.

Reste une nuance : rien ne permet encore d’affirmer que les journalistes seront définitivement exclus des prochaines arrivées à Clairefontaine. La mesure concerne pour l’instant ce premier rassemblement. Mais pour ses débuts à la tête des Bleus, Zidane a déjà tranché : le ridicule défilé de mode attendra.