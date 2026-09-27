Sénatoriales : le RN et l’UDR en mesure de former un groupe pour la première fois

Le Rassemblement national franchit une étape ce dimanche soir. À l’issue des élections sénatoriales, ses élus et ceux de son allié, l’Union des droites pour la République, sont suffisamment nombreux pour constituer un groupe au Sénat. Il faut au moins dix sénateurs pour y parvenir.
Le résultat marque une progression pour le RN dans une assemblée où il ne disposait jusqu’ici que de trois élus. Plusieurs victoires dans le Sud, auxquelles s’ajoute notamment l’élection d’Edwige Diaz en Gironde, ont permis d’atteindre le seuil recherché.
Jordan Bardella s’est félicité de cette perspective, tandis que Marine Le Pen a salué « une victoire historique et une étape majeure ». La liste précise des membres du groupe et son organisation seront connues après les déclarations des sénateurs élus.
Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.
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