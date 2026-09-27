Sénatoriales : le RN et l’UDR en mesure de former un groupe pour la première fois

Le Rassemblement national et l'Union des droites pour la République franchissent un cap en formant un groupe au Sénat pour la première fois, après les élections sénatoriales. Avec plusieurs victoires, notamment en Gironde, le RN augmente ainsi sa représentation, félicitée par ses dirigeants comme une avancée significative.

Le Rassemblement national franchit une étape ce dimanche soir. À l’issue des élections sénatoriales, ses élus et ceux de son allié, l’Union des droites pour la République, sont suffisamment nombreux pour constituer un groupe au Sénat. Il faut au moins dix sénateurs pour y parvenir.

Le résultat marque une progression pour le RN dans une assemblée où il ne disposait jusqu’ici que de trois élus. Plusieurs victoires dans le Sud, auxquelles s’ajoute notamment l’élection d’Edwige Diaz en Gironde, ont permis d’atteindre le seuil recherché.

Jordan Bardella s’est félicité de cette perspective, tandis que Marine Le Pen a salué « une victoire historique et une étape majeure ». La liste précise des membres du groupe et son organisation seront connues après les déclarations des sénateurs élus.