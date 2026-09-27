Vendée : Bruno Retailleau réélu sénateur, sa liste remporte les trois sièges

Bruno Retailleau conserve son siège de sénateur de la Vendée. La liste d’union de la droite et du centre qu’il conduisait a obtenu 62,48 % des voix et remporté les trois sièges du département.

Annick Billon, deuxième sur la liste, est également réélue. Maxence de Rugy, placé en troisième position, fait son entrée au Sénat.

Pour Bruno Retailleau, engagé dans la course à la présidentielle, cette réélection confirme la solidité de son implantation vendéenne. Elle ne suffit toutefois pas, à elle seule, à résumer le résultat national de la droite sénatoriale, qui dépend encore de l’ensemble des départements renouvelés.