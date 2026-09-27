Sarthe : Marie-Caroline Le Pen échoue à entrer au Sénat

Marie-Caroline Le Pen ne sera pas sénatrice de la Sarthe. La liste menée par la sœur de Marine Le Pen est arrivée quatrième avec 193 voix, soit 12,55 % des suffrages exprimés, alors que trois sièges étaient à pourvoir.

Les sortants Thierry Cozic, socialiste, et Jean-Pierre Vogel, Les Républicains, sont réélus. Le troisième siège revient à Dominique Le Méner, président du conseil départemental.

Ce résultat constitue un revers personnel pour Marie-Caroline Le Pen au cours d’une soirée pourtant favorable au RN à l’échelle nationale. Il rappelle que la répartition des sièges dépend, dans chaque département, du vote des grands électeurs.