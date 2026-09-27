Entrevue POLITIQUE

Bouches-du-Rhône : Renaud Muselier fait son entrée au Sénat

Par

1 minute de lecture

Bouches-du-Rhône : Renaud Muselier fait son entrée au Sénat
Bouches-du-Rhône : Renaud Muselier fait son entrée au Sénat

Renaud Muselier est élu sénateur des Bouches-du-Rhône. Il figurait sur la liste menée par Brigitte Devésa, qui obtient deux sièges avec 16,01 % des suffrages exprimés.

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur rejoint une délégation départementale très partagée : trois sièges vont à la liste d’union de la gauche, deux à la liste de Marie-Pierre Callet, deux à celle de Brigitte Devésa et un à Valérie Boyer.

Son élection ouvre aussi une question de cumul des fonctions : un sénateur ne peut exercer une fonction exécutive de président de région. Les élus concernés disposent d’un délai pour se conformer à cette règle.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une