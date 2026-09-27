Bouches-du-Rhône : Renaud Muselier fait son entrée au Sénat

Renaud Muselier est élu sénateur des Bouches-du-Rhône. Il figurait sur la liste menée par Brigitte Devésa, qui obtient deux sièges avec 16,01 % des suffrages exprimés.

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur rejoint une délégation départementale très partagée : trois sièges vont à la liste d’union de la gauche, deux à la liste de Marie-Pierre Callet, deux à celle de Brigitte Devésa et un à Valérie Boyer.

Son élection ouvre aussi une question de cumul des fonctions : un sénateur ne peut exercer une fonction exécutive de président de région. Les élus concernés disposent d’un délai pour se conformer à cette règle.