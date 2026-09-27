Gironde : Edwige Diaz élue sénatrice, une victoire décisive pour le RN

Edwige Diaz fait son entrée au Sénat. La liste conduite par la députée du Rassemblement national en Gironde a recueilli 709 voix, soit 19,63 % des suffrages exprimés, et obtenu l’un des six sièges à pourvoir.

Sa victoire a pris une portée nationale au cours de la soirée : le RN l’a présentée comme celle qui lui permettait, avec ses alliés, d’atteindre le seuil nécessaire à la création d’un groupe sénatorial.

En Gironde, la liste conduite par Nathalie Delattre arrive en tête et remporte trois sièges. Celle d’Hervé Gillé en obtient deux. Le sixième revient à Edwige Diaz