Entrevue POLITIQUE

Gironde : Edwige Diaz élue sénatrice, une victoire décisive pour le RN

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Gironde : Edwige Diaz élue sénatrice, une victoire décisive pour le RN
Gironde : Edwige Diaz élue sénatrice, une victoire décisive pour le RN

Edwige Diaz fait son entrée au Sénat. La liste conduite par la députée du Rassemblement national en Gironde a recueilli 709 voix, soit 19,63 % des suffrages exprimés, et obtenu l’un des six sièges à pourvoir.

Sa victoire a pris une portée nationale au cours de la soirée : le RN l’a présentée comme celle qui lui permettait, avec ses alliés, d’atteindre le seuil nécessaire à la création d’un groupe sénatorial.

En Gironde, la liste conduite par Nathalie Delattre arrive en tête et remporte trois sièges. Celle d’Hervé Gillé en obtient deux. Le sixième revient à Edwige Diaz

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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