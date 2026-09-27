Financement des associations : Marina Ferrari met en garde contre une « suspicion » généralisée

Marina Ferrari, ministre chargée de la Vie associative, défend les associations face à des critiques sur leurs financements publics, soulignant leur rôle économique et social. En réponse à une suspicion généralisée, elle insiste sur la nécessité de contrôler l'utilisation des fonds tout en valorisant leur impact positif sur l'emploi et les besoins sociaux en France.

La ministre chargée de la Vie associative, Marina Ferrari, a défendu le rôle économique et social des associations après la publication d’un dossier mettant en cause le poids des financements publics qui leur sont consacrés. Elle estime qu’il serait « dangereux » d’installer une suspicion générale sur un secteur qui intervient dans des domaines aussi divers que l’aide alimentaire, le sport, le maintien à domicile, la culture ou l’accompagnement social. Selon les données officielles, la France compte entre 1,3 et 1,6 million d’associations actives, environ 13 millions de bénévoles et 1,91 million de salariés.

La controverse porte notamment sur les montants d’argent public versés au secteur associatif. Les chiffres publiés par l’administration font état de 27,4 milliards d’euros de dépenses budgétaires et fiscales de l’État et de ses opérateurs, auxquels s’ajoutent 26,1 milliards provenant des collectivités territoriales. Ces sommes ne correspondent cependant pas à un bloc uniforme de « subventions » : elles recouvrent différents mécanismes de soutien et financent des structures dont certaines assurent des missions directement liées aux politiques publiques. Marina Ferrari affirme que l’utilisation de ces fonds fait l’objet de contrôles et rejette l’idée qu’ils seraient, par nature, dépensés sans contrepartie.

Un secteur qui représente aussi près de deux millions d’emplois

Le poids économique des associations dépasse largement le seul bénévolat. En 2025, elles employaient environ 1,9 million de salariés pour une masse salariale proche de 51 milliards d’euros. Quelque 154 000 associations sont employeuses, ce qui représente une part significative de l’emploi privé français. Le secteur reste parallèlement dépendant d’un immense volume de travail non rémunéré : près de 13 millions de personnes exercent une activité bénévole et entre 13 et 13,5 millions étaient encore recensées en 2026, soit environ un Français sur quatre.

Le débat oppose donc deux questions différentes. La première concerne la nécessité de contrôler précisément l’utilisation de chaque euro public et l’efficacité des dispositifs financés. La seconde porte sur la présentation globale du secteur associatif comme une charge pour les finances publiques. La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a elle aussi contesté cette approche, rappelant que les associations génèrent de l’emploi et prennent en charge des besoins sociaux que les collectivités ou l’État devraient parfois financer directement en leur absence. Dans un contexte budgétaire contraint, le financement des associations devrait rester un sujet de débat, mais les données disponibles montrent qu’il faut distinguer le coût des aides publiques de la valeur économique et sociale produite par les structures qui en bénéficient.