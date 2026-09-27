Le chanteur marocain Saad Lamjarred condamné en appel à dix ans de réclusion pour viol à Paris

Saad Lamjarred est condamné à dix ans de réclusion pour le viol d'une jeune femme à Paris en 2016, une peine plus sévère que celle de six ans prononcée en première instance. La cour a reconnu la circonstance aggravante de son état alcoolisé et un mandant de dépôt a été émis. Son avocat annonce un pourvoi en cassation.

À Créteil, la cour d’assises du Val-de-Marne a condamné samedi 26 septembre Saad Lamjarred à dix ans de réclusion criminelle pour le viol d’une jeune femme à Paris en 2016. Cette peine est plus lourde que celle prononcée en première instance en 2023, lorsqu’il avait été condamné à six ans de prison. La cour a retenu la circonstance aggravante liée à son état alcoolisé au moment des faits. Un mandat de dépôt a été prononcé à l’issue du verdict.

L’artiste de 41 ans a toujours contesté les accusations. Il était poursuivi pour avoir violé Laura P., alors âgée de 20 ans, dans une chambre d’hôtel parisienne après une rencontre en boîte de nuit. Le parquet général avait requis huit ans de réclusion, mais les jurés sont allés au-delà. Ses avocats ont annoncé qu’un pourvoi en cassation allait être formé, ce qui signifie que la condamnation pourra encore être examinée sur des questions de droit, sans nouveau jugement sur les faits.

Une nouvelle condamnation dans un parcours judiciaire déjà lourd

Le procès en appel s’est déroulé à huis clos après avoir été repoussé une première fois afin de permettre des investigations complémentaires. L’avocat de la plaignante a estimé que la peine pouvait notamment s’expliquer par la manière dont la défense avait contesté la parole de sa cliente au cours des débats. Cette affaire avait aussi donné lieu à une procédure distincte pour tentative d’extorsion : plusieurs personnes avaient été condamnées après avoir réclamé trois millions d’euros au chanteur afin que la plainte soit retirée et que la jeune femme ne vienne pas témoigner. Laura P. avait, elle, été relaxée dans ce dossier.

Saad Lamjarred est par ailleurs impliqué dans une autre affaire judiciaire en France. En mai 2026, la cour d’assises du Var l’a condamné à cinq ans de prison pour le viol d’une jeune femme en 2018 près de Saint-Tropez. Il a fait appel de cette décision. Très populaire au Maroc et dans plusieurs pays du monde arabe, l’interprète de « LM3ALLEM » rassemble des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et reste l’une des figures les plus connues de la pop marocaine, malgré une succession de procédures judiciaires qui pèsent désormais fortement sur sa carrière.