France Inter : Hadrien Brachet remplace Charles Sapin après une rentrée marquée par la contestation interne

France Inter a confié à Hadrien Brachet, rédacteur en chef adjoint du service politique du Point, l’édito politique du dimanche à 7h40. Sa première chronique a été diffusée ce dimanche 27 septembre. Il succède à Charles Sapin, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs actuelles, qui n’aura finalement assuré que deux éditoriaux sur l’antenne. Son recrutement, annoncé à la rentrée au nom du pluralisme des sensibilités politiques représentées sur la station, avait immédiatement provoqué une forte opposition parmi les salariés de Radio France. La médiation du groupe avait elle-même consacré plusieurs publications aux nombreuses réactions suscitées par cette arrivée.

La contestation avait culminé avec deux journées de grève les 13 et 14 septembre, perturbant les programmes de Radio France. Les organisations syndicales critiquaient moins le principe de recevoir ou de faire intervenir des journalistes conservateurs que le choix particulier d’un responsable de Valeurs actuelles, magazine qu’elles associaient à des positions d’extrême droite. La direction de France Inter défendait au contraire sa décision par une volonté d’élargir le pluralisme éditorial. Après la suppression de son éditorial sous sa forme initiale et la proposition de le transformer en débat, Charles Sapin a finalement annoncé le 19 septembre qu’il ne poursuivrait pas sa collaboration. La médiatrice de Radio France a depuis continué de recevoir des réactions d’auditeurs, aussi bien sur son arrivée que sur son retrait.

Un remplacement qui n’éteint pas le débat sur le pluralisme

Le choix d’Hadrien Brachet permet à France Inter de maintenir un éditorial politique dominical tout en sortant de la confrontation ouverte provoquée par la nomination de Charles Sapin. Journaliste spécialisé dans la politique française, son profil est différent de celui de son prédécesseur, mais son arrivée intervient dans un contexte où chaque recrutement politique de l’audiovisuel public est désormais scruté à travers la question de l’équilibre des sensibilités. Le sujet dépasse d’ailleurs France Inter : depuis plusieurs mois, le pluralisme de Radio France et de France Télévisions fait l’objet d’un débat politique et parlementaire plus large sur la manière dont le service public représente les différents courants d’opinion.

L’épisode constitue aussi un cas délicat pour la direction de Radio France. En invoquant initialement le pluralisme pour justifier le recrutement de Charles Sapin, elle avait fait de cette nomination un symbole de sa stratégie éditoriale. Son retrait après quelques semaines peut désormais être interprété de manière opposée selon les acteurs : certains salariés y voient l’aboutissement d’une mobilisation contre un choix qu’ils jugeaient incompatible avec les valeurs du service public, tandis que d’autres y voient le risque que des pressions internes influencent directement la composition de l’antenne. Avec Hadrien Brachet, France Inter cherche donc à refermer une crise de rentrée sans pour autant clore le débat de fond sur ce que doit signifier concrètement le pluralisme politique dans l’audiovisuel public.