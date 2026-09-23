Pascal Praud accepte l’invitation de Benjamin Duhamel: il va se rendre sur France Inter pour «répondre»

Pascal Praud annonce son intention d'accepter l'invitation de Benjamin Duhamel pour apparaître sur France Inter, suite à un échange houleux avec Patrick Cohen. Malgré des tensions et des désaccords, il exprime sa volonté de répondre à ses détracteurs dans les studios de la radio publique, sous réserve que l'invitation soit maintenue.

Pascal Praud va finalement se rendre sur France Inter. Ce mercredi, l’animateur de L’Heure des Pros a annoncé qu’il comptait accepter l’invitation de Benjamin Duhamel, qui l’a sollicité à plusieurs reprises pour venir dans la matinale de la radio publique. Une annonce faite quelques heures après le très vif échange à distance entre Pascal Praud et Patrick Cohen.

Le présentateur de CNEWS avait déjà annoncé dans la matinée son intention d’aller directement sur France Inter après l’éditorial que Patrick Cohen lui avait consacré. Pascal Praud avait alors réclamé l’intervention de l’Arcom et annoncé qu’il était prêt à répondre sur France Inter⁠.

Pascal Praud confirme qu’il va répondre à Benjamin Duhamel

Pascal Praud explique entretenir des contacts réguliers avec Benjamin Duhamel. Le journaliste de France Inter, qui assure notamment l’interview politique de 7h50, lui aurait proposé à plusieurs reprises de venir répondre à ses questions.

Pascal Praud confirme désormais son intention d’accepter. « Je ne sais pas si l’invitation est toujours valable, mais je vais y aller à France Inter. Je vais répondre. » Il précise toutefois que cette venue dépend toujours du maintien de l’invitation après la polémique de ce mercredi.

Benjamin Duhamel a rejoint la matinale de France Inter à la rentrée 2025 après son départ de BFMTV. Le journaliste avait été recruté pour prendre en charge l’interview politique de 7h50⁠, avant de quitter définitivement BFMTV afin de se consacrer à la station publique.

Patrick Cohen avait attaqué Pascal Praud dans son éditorial

Cette annonce intervient après un éditorial particulièrement offensif de Patrick Cohen sur France Inter. Le journaliste réagissait à la décision de Pascal Praud de faire régulièrement le point à l’antenne sur les personnalités publiques prenant position contre le Rassemblement national.

Patrick Cohen accuse notamment les émissions de CNEWS et Europe 1 de prendre pour cible ces personnalités lorsqu’elles expriment leur opposition au RN. Il estime que ces pratiques auraient pour objectif de « harceler, terroriser, réduire au silence » ceux qui prennent publiquement position et accuse les médias du groupe Bolloré d’agir comme « le bras armé » de l’extrême droite. Il s’agit des accusations formulées par Patrick Cohen, contestées par Pascal Praud.

« France Inter perd ses nerfs », répond Pascal Praud

Sur CNEWS, Pascal Praud a vivement rejeté cette présentation de ses propos. Il qualifie l’éditorial de Patrick Cohen de « violence inouïe » et estime que l’interprétation faite de ses prises de position est fausse. Il demande également une intervention de l’Arcom.

Pascal Praud attaque ensuite directement France Inter. « France Inter perd ses nerfs », affirme-t-il, avant de déclarer : « France Inter, c’est La France insoumise. » Cette dernière formule correspond à son appréciation personnelle de la ligne éditoriale de la station et non à une qualification de France Inter ou de Radio France.

L’animateur avait déjà eu de violents désaccords publics avec Radio France. En septembre 2025, Pascal Praud avait notamment répondu à Vincent Meslet, directeur éditorial de Radio France⁠, après les critiques formulées par ce dernier contre CNEWS et Europe 1.

Le rendez-vous avec Benjamin Duhamel désormais attendu

Pascal Praud ne veut donc plus limiter sa réponse au plateau de CNEWS. Il assure être prêt à se déplacer dans les studios de France Inter pour répondre directement aux questions de Benjamin Duhamel et défendre ses déclarations.

La date de sa venue n’est pas encore connue. Pascal Praud laisse également entendre que France Inter pourrait finalement revenir sur son invitation après les déclarations échangées ce mercredi. « S’ils m’invitent, bien sûr. Peut-être qu’ils ne voudront plus après ce qui a été dit ce matin. »

Le principe est toutefois désormais posé : Pascal Praud affirme qu’il acceptera l’invitation si Benjamin Duhamel la maintient. Après plusieurs jours de confrontations à distance entre CNEWS et France Inter, les deux journalistes pourraient donc se retrouver prochainement face à face dans la matinale de la radio publique.