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Hayden Panettiere: les causes de la mort révélées, l’actrice emportée par une overdose accidentelle de plusieurs drogues

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Hayden Panettiere: les causes de la mort révélées, l’actrice emportée par une overdose accidentelle de plusieurs drogues
Hayden Panettiere: les causes de la mort révélées, l’actrice emportée par une overdose accidentelle de plusieurs drogues

Plus d’un mois après la mort de Hayden Panettiere, les circonstances précises du décès de l’actrice américaine sont désormais connues. La comédienne de Heroes et Nashville, morte à 36 ans, a succombé aux effets toxiques de plusieurs substances, dont du fentanyl. Les autorités ont conclu à un décès accidentel. 

Retrouvée inanimée le 16 août dans un appartement de Greenville, en Caroline du Sud, Hayden Panettiere avait été prise en charge par les secours, qui avaient tenté de la réanimer pendant plus de 40 minutes. Elle avait finalement été déclarée morte sur place. Le destin brisé d’autres stars emportées trop tôt⁠ résonne forcément avec ce nouveau drame qui secoue Hollywood. 

Une overdose officiellement jugée accidentelle

Le bureau du coroner du comté de Greenville a établi que la mort de l’actrice était liée aux « effets toxiques » de plusieurs produits : le fentanyl, le 4-ANPP, l’alprazolam, le méthocarbamol et la quétiapine. Les conclusions médicales précisent également que le décès a été classé comme accidentel. 

Les examens n’ont pas mis en évidence de traumatisme. Les autorités ont aussi indiqué qu’aucun élément ne permettait, à ce stade, de retenir l’hypothèse d’une agression ou d’un acte criminel. Malgré cela, la procédure n’est pas totalement refermée, puisque l’enquête policière reste ouverte autour des circonstances ayant conduit à la présence de ces substances. 

Cinq substances retrouvées dans son organisme

Le détail du rapport toxicologique donne une image plus précise de la situation. Le fentanyl figure parmi les substances relevées, aux côtés du 4-ANPP, un sous-produit chimique lié à cet opioïde. S’ajoutent l’alprazolam, un anxiolytique, le méthocarbamol, un relaxant musculaire, et la quétiapine, un médicament notamment utilisé dans certaines prises en charge psychiatriques. 

Ce mélange a conduit les autorités médico-légales à retenir une overdose accidentelle. Dans leur communication, elles écartent toute trace de violence physique et insistent sur le caractère non intentionnel du décès. Le fentanyl, cette drogue qui ravage déjà les États-Unis⁠ fait depuis plusieurs années l’objet d’une inquiétude croissante outre-Atlantique, tant sa puissance et sa diffusion alimentent des drames à répétition. 

Une actrice marquée par des années difficiles

Hayden Panettiere était révélée très jeune au grand public avant de devenir l’un des visages forts de Heroes, puis de Nashville. Sa carrière avait longtemps cohabité avec une vie personnelle beaucoup plus chaotique. L’actrice avait évoqué publiquement ses problèmes de dépendance, sa dépression post-partum et plusieurs séjours en cure de désintoxication. 

Dans les dernières années, elle avait aussi traversé de lourdes épreuves familiales, notamment la mort de son frère Jansen Panettiere en 2023. Sa disparition avait profondément marqué l’actrice, qui parlait encore de la difficulté à se reconstruire après ce choc. Quand les stars racontent leur descente aux enfers⁠ reste un sujet récurrent à Hollywood, où les trajectoires brisées se multiplient. 

Une disparition qui continue de bouleverser Hollywood

La confirmation des causes du décès met fin à plusieurs semaines d’attente autour des résultats toxicologiques, mais elle ne dissipe pas l’onde de choc provoquée par la mort de l’actrice. Figure populaire des séries américaines des années 2000 et 2010, Hayden Panettiere laisse derrière elle l’image d’une artiste connue du grand public, mais aussi d’une femme fragilisée par des combats personnels de longue date. 

La police de Greenville a fait savoir que son investigation restait active, même si le coroner a désormais clos sa partie médico-légale. Une précision qui signifie que la justice cherche encore à établir tout l’environnement ayant entouré cette overdose, alors que le décès de l’actrice continue de provoquer une vive émotion aux États-Unis. 

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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