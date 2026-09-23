Vaccination contre la grippe et le Covid-19 : deux nouveautés à partir du 13 octobre

La campagne de vaccination contre la grippe et le Covid-19 débutera le 13 octobre 2026, ciblant prioritairement les populations à risque. Les infirmiers pourront désormais prescrire et administrer les vaccins, et deux vaccins spécifiques pour les plus de 65 ans sont recommandés, visant à améliorer l'immunité. L’objectif est d’accroître l’adhésion à la vaccination.

La campagne conjointe de vaccination contre la grippe saisonnière et le Covid-19 débutera le 13 octobre 2026 en métropole. Comme les années précédentes, elle ciblera en priorité les personnes les plus exposées aux formes graves, notamment les 65 ans et plus, les femmes enceintes, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques et les professionnels en contact régulier avec des publics fragiles. Les deux vaccins pourront être administrés lors du même rendez-vous, avec une injection dans chaque bras. Pour le Covid-19, la dose automnale est recommandée au moins six mois après la dernière injection ou infection, délai ramené à trois mois pour les personnes âgées de 80 ans et plus et les personnes immunodéprimées.

La première nouveauté concerne l’accès à la vaccination. Les infirmiers peuvent désormais prescrire et administrer plus largement les vaccins contre la grippe et le Covid-19. Pour la grippe, cette compétence concerne les personnes âgées de 11 ans et plus, qu’elles soient ou non visées par les recommandations vaccinales. Pour le Covid-19, elle s’étend aux personnes âgées de 5 ans et plus. Cette évolution vise à simplifier le parcours des patients et à multiplier les points d’accès, notamment en dehors des cabinets médicaux. Les vaccins recommandés restent pris en charge selon les règles habituelles de l’Assurance Maladie pour les publics concernés.

Deux vaccins privilégiés chez les plus de 65 ans

L’autre changement important concerne les personnes âgées de 65 ans et plus. Le calendrier vaccinal 2026 recommande désormais de privilégier Efluelda, un vaccin à dose élevée, ou Fluad, qui contient un adjuvant destiné à renforcer la réponse immunitaire. Les vaccins à dose standard restent toutefois utilisables. Cette recommandation tient au fait que la réponse immunitaire diminue avec l’âge : Efluelda contient quatre fois plus d’antigènes qu’un vaccin standard, tandis que Fluad utilise un adjuvant pour améliorer la réponse vaccinale.

Le dispositif reste par ailleurs volontaire et ouvert au-delà des seuls publics prioritaires. Toute personne souhaitant recevoir un vaccin contre le Covid-19 peut le faire sous réserve de respecter les délais recommandés, tandis que le vaccin contre la grippe reste particulièrement conseillé aux personnes à risque. L’enjeu sera désormais celui de l’adhésion, après plusieurs campagnes marquées par une couverture vaccinale encore insuffisante chez certains publics fragiles. La campagne 2026-2027 mise donc à la fois sur des vaccins mieux adaptés aux seniors et sur un accès plus simple grâce à l’élargissement des compétences des professionnels de santé.