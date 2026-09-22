Déficience visuelle : l’accessibilité doit tenir sur tout le trajet

Des accidents tragiques à Paris et Lyon soulignent les dangers rencontrés par les usagers déficients visuels dans les transports. Un collectif appelle à améliorer l'accessibilité tout au long du parcours, en intégrant les infrastructures, l'information et l'assistance, afin d'assurer des déplacements sûrs et autonomes pour tous.

Deux accidents mortels, survenus à Paris en décembre 2025 et à Lyon en juin 2026, ont nourri les revendications des personnes déficientes visuelles dans les transports. Une enquête publiée le 19 septembre rapporte leurs difficultés et l’appel d’un collectif de jeunes à manifester pour pouvoir se déplacer en sécurité.

L’accessibilité ne se résume pas à l’équipement d’une station. La politique publique retient une continuité entre le logement, la voirie, les espaces publics, les transports et les correspondances. Pour un usager, un aménagement manquant sur une seule portion peut compromettre l’ensemble du déplacement. Rejoindre l’arrêt, trouver l’entrée, identifier le bon quai puis quitter la station sont autant d’étapes distinctes.

Des équipements à relier à une information utilisable

La RATP présente plusieurs dispositifs destinés aux voyageurs déficients visuels : balises sonores pour repérer certains accès, bandes d’éveil de vigilance, contrastes sur les marches, annonces sonores et assistance des agents. Des outils numériques d’accompagnement existent également dans certaines stations ou sur certaines lignes. Cette présentation des services ne signifie toutefois pas que chaque parcours dispose du même niveau d’équipement. La localisation des dispositifs et leur disponibilité doivent être prises en compte.

Une vérification concrète suppose donc de suivre le trajet entier, y compris les correspondances et les cheminements en surface. En cas de travaux ou de modification d’un accès, la question n’est pas seulement de signaler le changement : l’information doit permettre à une personne ne pouvant pas lire un panneau de trouver un itinéraire utilisable. L’assistance humaine constitue un recours, mais elle ne répond pas à elle seule à la demande d’autonomie. Pouvoir effectuer un déplacement sans solliciter une aide à chaque étape reste une question distincte de la seule présence d’équipements.