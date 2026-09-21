SANTÉ Santé publique

La ministre Stéphanie Rist débloque 90 millions d’euros pour la petite enfance

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La ministre Stéphanie Rist débloque 90 millions d'euros pour la petite enfance
La ministre Stéphanie Rist débloque 90 millions d'euros pour la petite enfance

Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, a annoncé ce samedi 21 septembre un plan d’urgence de 90 millions d’euros pour la petite enfance. L’enveloppe, étalée sur deux ans avec 30 millions mobilisés dès 2026, vise à revaloriser le financement des crèches et les aides au démarrage perçues par les assistantes maternelles. La ministre a présenté ces mesures lors de la Rentrée de la petite enfance, un rendez-vous annuel du secteur.

100.000 places menacées d’ici 2033

Sans intervention rapide, 100.000 places d’accueil pourraient manquer à l’horizon 2033 selon les projections du gouvernement. Le dispositif prévoit la revalorisation de la prestation de service unique, la hausse du bonus territoire destiné aux zones fragiles et un soutien renforcé aux assistantes maternelles. Les crèches situées dans les territoires les plus vulnérables bénéficieront d’une attention particulière.

Le plan intègre également des mesures d’adaptation des structures face aux fortes chaleurs, une préoccupation croissante pour les établissements accueillant de jeunes enfants. Ces annonces interviennent alors que le secteur alerte depuis plusieurs mois sur les difficultés de recrutement et les fermetures de places faute de financement suffisant.

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