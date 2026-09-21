La ministre Stéphanie Rist débloque 90 millions d’euros pour la petite enfance

Stéphanie Rist dévoile un plan d'urgence de 90 millions d'euros pour la petite enfance, visant à renforcer le financement des crèches et soutenir les assistantes maternelles. Ce dispositif, face à une menace de 100.000 places d'accueil d'ici 2033, s'adapte également aux enjeux climatiques et aux zones fragiles.

Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, a annoncé ce samedi 21 septembre un plan d’urgence de 90 millions d’euros pour la petite enfance. L’enveloppe, étalée sur deux ans avec 30 millions mobilisés dès 2026, vise à revaloriser le financement des crèches et les aides au démarrage perçues par les assistantes maternelles. La ministre a présenté ces mesures lors de la Rentrée de la petite enfance, un rendez-vous annuel du secteur.

100.000 places menacées d’ici 2033

Sans intervention rapide, 100.000 places d’accueil pourraient manquer à l’horizon 2033 selon les projections du gouvernement. Le dispositif prévoit la revalorisation de la prestation de service unique, la hausse du bonus territoire destiné aux zones fragiles et un soutien renforcé aux assistantes maternelles. Les crèches situées dans les territoires les plus vulnérables bénéficieront d’une attention particulière.

Le plan intègre également des mesures d’adaptation des structures face aux fortes chaleurs, une préoccupation croissante pour les établissements accueillant de jeunes enfants. Ces annonces interviennent alors que le secteur alerte depuis plusieurs mois sur les difficultés de recrutement et les fermetures de places faute de financement suffisant.