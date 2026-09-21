13,8 millions de foyers fiscaux prélevés ce vendredi 25 septembre

Le 25 septembre, 13,8 millions de foyers fiscaux français subissent un prélèvement automatique pour régulariser leur impôt sur le revenu. Le solde moyen à payer, s'élevant à 1 798 euros, diminue par rapport à l'année précédente. Ces prélèvements concernent uniquement les ménages dont l'imposition n'a pas été entièrement couverte par les acomptes.

Le vendredi 25 septembre marque une échéance fiscale pour 13,8 millions de foyers français. Ces ménages, qui doivent encore de l’argent au fisc après avoir déclaré leurs revenus de 2025, verront leur compte bancaire débité automatiquement. Le prélèvement correspond au solde de l’impôt sur le revenu, une régularisation qui intervient chaque année à la fin de l’été pour ajuster la différence entre les acomptes versés et le montant réel dû.

Un montant moyen en baisse

Le montant moyen du solde atteint 1 798 euros cette année. Ce chiffre marque une légère baisse par rapport à l’an dernier, où les contribuables s’étaient acquittés en moyenne de 1 901 euros. Cette diminution reflète les évolutions de la fiscalité et des revenus déclarés sur l’année écoulée.

Les contribuables concernés ont pu consulter le montant exact de leur prélèvement sur leur espace personnel en ligne ou via leur avis d’imposition. Cette opération automatique touche uniquement les foyers dont le prélèvement à la source n’a pas couvert l’intégralité de leur imposition annuelle. Les Français doivent s’assurer que leur compte dispose de la provision nécessaire pour éviter tout incident bancaire.