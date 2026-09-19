L’agence Scope Ratings abaisse la note de la France à A+

L’agence de notation Scope Ratings a abaissé vendredi la note souveraine de la France, passant de AA- à A+. Cette dégradation intervient dans un contexte budgétaire tendu et reflète les inquiétudes de l’agence sur la trajectoire financière du pays. La France rejoint ainsi un nombre croissant d’États européens confrontés à un durcissement de l’appréciation de leur solvabilité.

Dette et crise politique en ligne de mire

Scope Ratings justifie sa décision par trois facteurs principaux : une dette publique en hausse continue, des déficits budgétaires élevés qui se maintiennent dans la durée, et une crise politique qui complique la mise en œuvre de réformes structurelles. L’agence souligne que ces éléments combinés pèsent sur la capacité du pays à redresser ses finances publiques à moyen terme.

Cette dégradation survient à un moment où les marchés financiers scrutent la solidité budgétaire des économies développées. La notation A+ place désormais la France à quatre niveaux sous le triple A, note maximale attribuée aux États jugés les plus sûrs. Les autorités françaises devront composer avec cette appréciation dégradée dans leurs prochaines émissions de dette souveraine.