Entrevue POLITIQUE

Emmanuel Macron va remettre la Légion d’honneur à Robert De Niro et Martin Scorsese à New York

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Emmanuel Macron va remettre la Légion d’honneur à Robert De Niro et Martin Scorsese à New York
Emmanuel Macron va remettre la Légion d’honneur à Robert De Niro et Martin Scorsese à New York

Emmanuel Macron doit décorer deux monuments du cinéma américain lors de son prochain déplacement aux États-Unis. Selon les informations du Parisien publiées ce samedi matin, le président de la République remettra la Légion d’honneur à Martin Scorsese et Robert De Niro à New York.

La cérémonie doit se dérouler à la Villa Albertine, institution culturelle française installée sur la Cinquième Avenue et présente dans plusieurs villes américaines. Le réalisateur de Taxi Driver, Raging Bull ou encore Les Affranchis et l’un de ses acteurs les plus emblématiques seront distingués pour leur contribution et leur engagement en faveur du cinéma.

Une séquence de diplomatie culturelle

La cérémonie s’inscrit dans la continuité du Sommet Lumière organisé en France le 7 septembre à Saint-Paul-de-Vence. Quelque 220 représentants du cinéma issus de 65 pays y avaient participé autour de la défense de la création cinématographique et de la diversité culturelle.

La décoration de Scorsese et De Niro permettra ainsi à Emmanuel Macron de prolonger cette initiative sur le sol américain. Elle interviendra pendant son déplacement à New York la semaine prochaine. Il s’agit donc d’un événement à venir : les deux artistes n’ont pas encore reçu leur décoration. La date précise de la cérémonie n’a pas été détaillée dans les premières informations publiées ce samedi.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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