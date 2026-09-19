Budget : François-Xavier Bellamy réclame le rétablissement de la réforme des retraites

François-Xavier Bellamy exige le rétablissement de la réforme des retraites avant toute nouvelle contribution des retraités dans le budget 2027. Il critique la suspension de la réforme par le gouvernement, arguant qu'elle devrait être prioritaire pour éviter d'impacter les pensions. Ce débat s'inscrit dans les tensions entre la droite et le Parti socialiste au Parlement.

François-Xavier Bellamy demande au gouvernement de rétablir la réforme des retraites avant de solliciter davantage les pensionnés dans le budget 2027. Invité vendredi soir de BFMTV, le vice-président des Républicains a vivement critiqué la décision prise précédemment par l’exécutif de suspendre cette réforme dans le cadre de ses négociations avec les socialistes.

« La première des choses à faire, c’est de rétablir cette réforme des retraites », a-t-il déclaré. François-Xavier Bellamy rappelle que le texte n’a été que suspendu et estime que le gouvernement peut revenir sur cette décision dans le prochain budget. Il refuse que les conséquences budgétaires du compromis passé avec le PS soient désormais compensées directement par les retraités.

« Avant d’aller chercher de l’argent dans les poches des retraités »

Sébastien Lecornu a annoncé un effort global de 54 milliards d’euros pour le budget 2027 et évoqué une contribution des retraités pouvant atteindre plusieurs milliards. Les modalités restent encore à négocier : moindre revalorisation de certaines pensions, évolution de l’abattement fiscal de 10 % ou combinaison de plusieurs mesures figurent parmi les options évoquées.

François-Xavier Bellamy considère que le gouvernement doit d’abord revenir sur la suspension de la réforme de 2023. « La première chose à faire avant d’aller chercher de l’argent dans les poches des retraités », affirme-t-il, consiste à la rétablir. Il accuse l’exécutif d’avoir préféré « faire plaisir à Olivier Faure » plutôt que de maintenir une réforme destinée à réduire le déficit du système.

Cette demande constitue la position politique de LR et non un arbitrage annoncé par Matignon. Sébastien Lecornu doit désormais composer avec des exigences contradictoires au Parlement : la droite demande le retour de la réforme, tandis que le Parti socialiste avait précisément fait de sa suspension l’une de ses conditions politiques.