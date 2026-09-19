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Un Monet inédit de la collection Schlumberger bientôt aux enchères à Paris

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Un Monet inédit de la collection Schlumberger bientôt aux enchères à Paris
Un Monet inédit de la collection Schlumberger bientôt aux enchères à Paris

Un tableau de Claude Monet exceptionnel va être proposé aux enchères à Paris. L’œuvre, intitulée « Iris », provient de la prestigieuse collection Schlumberger et n’a jamais été prêtée à la moindre exposition depuis son acquisition. Cette rareté sur le marché de l’art devrait attirer l’attention des grands collectionneurs internationaux.

Une œuvre restée invisible du grand public

La toile témoigne de l’attachement du maître impressionniste aux jardins et aux jeux de lumière sur les fleurs. Son absence totale des cimaises muséales jusqu’à présent confère à cette vente un caractère unique. Les maisons de vente misent sur un engouement fort autour de cette apparition inédite.

La famille Schlumberger conservait précieusement cette œuvre dans sa collection privée. Les estimations financières n’ont pas encore été communiquées, mais les spécialistes anticipent une forte compétition entre acheteurs potentiels lors de la vacation parisienne.

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