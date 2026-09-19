POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Élisabeth Borne juge que « le centre n’est pas représenté »

Par

2 minutes de lecture

Présidentielle 2027 : Élisabeth Borne juge que « le centre n’est pas représenté »
Présidentielle 2027 : Élisabeth Borne juge que « le centre n’est pas représenté »

Élisabeth Borne ne se reconnaît pleinement ni dans la candidature d’Édouard Philippe ni dans celle de Gabriel Attal. Invitée de franceinfo ce vendredi matin, l’ancienne Première ministre a estimé que « dans cette élection, le centre n’est pas représenté », ouvrant un nouveau débat sur l’espace politique laissé disponible entre la droite et la gauche à sept mois de la présidentielle.

Pour justifier son constat, Élisabeth Borne souligne qu’« Édouard Philippe dit clairement qu’il est un homme de droite » tandis que « Gabriel Attal rejette le fait d’être au centre ». Les deux anciens Premiers ministres d’Emmanuel Macron ont effectivement entrepris de construire des coalitions dépassant le seul espace centriste : Édouard Philippe cherche à rassembler la droite et le centre, tandis que Gabriel Attal revendique un projet pouvant aller de la droite à une partie de la gauche réformiste.

Borne écarte pour l’instant une candidature

« Ce qui m’importe, c’est que ces valeurs soient portées, soit par les candidats déclarés, soit par d’autres », explique Élisabeth Borne. Une formulation qui pourrait entretenir les interrogations sur ses propres intentions, mais l’ancienne cheffe du gouvernement assure ne pas être engagée dans cette démarche.

Interrogée directement sur une éventuelle candidature, elle répond : « Je ne suis pas dans cette logique-là. » Sa prise de position montre néanmoins que la définition et la représentation du centre restent disputées au sein même de l’ancien bloc présidentiel.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une