Warren Buffett quitte la présidence de Berkshire Hathaway après soixante ans à la tête du conglomérat

Warren Buffett annonce son départ de la présidence de Berkshire Hathaway après soixante ans à la tête du conglomérat qu'il a transformé. Son fils Howard lui succédera, tandis que Greg Abel, déjà directeur général, continuera de diriger les opérations. Buffett exprime sa confiance en l'avenir de l'entreprise et souligne l'importance de sa culture.

Le milliardaire américain Warren Buffett, 96 ans, a annoncé vendredi son départ de la présidence de Berkshire Hathaway, le géant de l’investissement qu’il a bâti depuis 1965. Son fils Howard, 71 ans, lui succédera dans cette fonction.

C’est une page qui se tourne pour l’un des groupes les plus puissants de la planète financière. Warren Buffett a officiellement annoncé vendredi qu’il cédait la présidence du conseil d’administration de Berkshire Hathaway, le conglomérat qu’il a transformé en colosse mondial pesant plus de mille milliards de dollars de capitalisation boursière. Son fils Howard Buffett prendra sa suite à ce poste.

Dans un message adressé aux actionnaires, l’investisseur a tenu à rassurer sur l’avenir du groupe : « J’ai servi Berkshire depuis 1965. Soixante ans et plus après, j’occupe toujours le meilleur emploi du monde. Ce n’est pas quelque chose que beaucoup de personnes de mon âge peuvent dire, et je n’ai jamais été aussi confiant dans ce qui vient. » Une déclaration qui tranche avec l’image d’un retrait contraint, et qui reflète la philosophie de continuité qu’il entend imprimer à sa succession.

Ce départ de la présidence intervient après celui de la direction générale, abandonnée l’an dernier au profit de Greg Abel. Buffett a tenu à définir clairement les rôles respectifs des deux hommes : « Greg dirige l’entreprise ; Howard en sera le gardien de la culture et des valeurs, qui valent plus que tout ce qui figure à notre bilan. » Greg Abel a de son côté affirmé que « la culture bâtie par Warren Buffett et les valeurs qu’il a défendues resteront au cœur de Berkshire ».

L’histoire de Berkshire Hathaway est indissociable de celle de son fondateur. Buffett avait racheté en 1965 ce qui n’était alors qu’une entreprise textile du Massachusetts pour en faire un conglomérat tentaculaire, présent dans l’assurance, l’énergie, la restauration rapide avec la chaîne Dairy Queen, et actionnaire de poids dans des sociétés comme Apple, Coca-Cola, Chevron ou Bank of America. Sur les soixante dernières années, Berkshire a surpassé l’indice boursier S&P 500 lors de quarante exercices.

Natif d’Omaha, dans le Nebraska, où le groupe a toujours maintenu son siège social, Buffett est surnommé l’« Oracle d’Omaha ». Sa fortune est estimée à 144,7 milliards de dollars par le magazine Forbes, ce qui le place au dixième rang des personnes les plus riches du monde. Fils d’un élu au Congrès américain, il s’est très tôt passionné pour les affaires et l’investissement, cultivant tout au long de sa carrière une image de proximité, volontiers associée aux plaisirs simples de la vie américaine.