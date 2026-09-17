Le Congrès américain adopte un vaste train de sanctions contre la Russie

La Chambre des représentants adopte un train de sanctions sans précédent contre la Russie, ciblant l'économie, l'énergie et la défense, avec 262 voix pour. Le texte, soutenu par le Sénat, attend la signature de Donald Trump. Controversé, il autorise des droits de douane sur les pays continuant d'acheter du pétrole russe.

La Chambre des représentants a voté mercredi en faveur d’un ensemble de sanctions inédites visant l’économie russe, les secteurs de l’énergie et de la défense, ainsi que les pays acheteurs de pétrole russe. Le texte attend désormais la signature de Donald Trump, qui a indiqué qu’il le promulguerait.

Le vote a été sans ambiguïté : 262 voix pour, 159 contre. La Chambre des représentants, à majorité républicaine, a adopté mercredi un texte de loi portant de nouvelles sanctions massives contre la Russie en raison de sa guerre en Ukraine. Le Sénat l’avait déjà approuvé le mois dernier avec une large majorité de 86 voix contre 11.

Le texte est considéré comme la mesure législative la plus sévère adoptée à l’encontre de Moscou depuis le début du second mandat de Donald Trump. Il cible les secteurs russe de l’énergie et de la défense, le président Vladimir Poutine ainsi que d’autres hauts responsables. Il s’attaque également à la flotte fantôme russe, ces vieux pétroliers utilisés pour contourner les sanctions internationales existantes.

L’une des dispositions les plus controversées autorise le président américain à imposer des sanctions secondaires sous forme de droits de douane aux pays qui continuent de s’approvisionner en pétrole et en gaz russes. La Chine et l’Inde sont les principales visées par cette mesure. Le texte prévoit par ailleurs une extension des sanctions frappant l’Iran.

Le projet de loi avait été rédigé en avril 2025 par le sénateur républicain Lindsey Graham, décédé subitement en juillet. Son adoption avait été retardée par Donald Trump, soucieux de conserver la main sur les leviers tarifaires et les décisions de sanctions, sans les déléguer au Congrès.

L’opposition au texte est venue de deux bords. Du côté démocrate, la direction du parti a refusé de le soutenir, estimant qu’il élargissait de façon excessive les pouvoirs du président en matière de droits de douane. « Ce que cette législation fera, c’est donner à Donald Trump une autorité peut-être sans limites pour déchaîner des tarifs sur le peuple américain », a déclaré Hakeem Jeffries, chef de file des démocrates à la Chambre. Les élus démocrates qui ont voté pour le texte ont donc pris leurs distances avec leur propre camp. Du côté républicain, certains élus ont exprimé leurs réticences, craignant que des droits de douane supplémentaires ne pèsent sur le pouvoir d’achat des ménages à quelques mois des élections de mi-mandat de novembre.

Les partisans du texte y voient un outil indispensable pour maintenir la pression sur Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est personnellement rendu au Capitole pour plaider en faveur de son adoption, assistant même à l’un des votes procéduraux depuis la tribune de la chambre.