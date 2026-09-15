Washington admet pour la première fois des armes en orbite

L'US Space Force confirme pour la première fois la présence d'armes en orbite, justifiant cette annonce par les capacités militaires croissantes de la Chine et de la Russie. Cette reconnaissance marque un tournant dans la perception de l'espace comme un théâtre de conflit potentiel, tout en restant dans les limites du Traité de 1967 sur l'espace.

Lundi 14 septembre 2026, l’US Space Force a rompu avec une ambiguïté ancienne. Les États-Unis disposent de « systèmes de contrôle spatial armés en orbite », capables de défendre les forces interarmées contre des actions hostiles, a indiqué un porte-parole. Ces moyens, cinétiques et non cinétiques, « peuvent être employés à des fins offensives comme défensives ». La nature précise des armements n’a pas été détaillée. L’aveu compte davantage que le mode d’emploi : pour la première fois, Washington reconnaît officiellement la présence de telles capacités dans l’espace.

La justification est géopolitique. La Chine, selon la Space Force, développe des moyens spatiaux et de contre-espace dans le cadre de sa modernisation militaire. La Russie « considère l’espace comme un domaine de combat » et juge la suprématie orbitale décisive dans les conflits à venir. En nommant ses deux rivaux, l’armée spatiale américaine transforme un secret de doctrine en argument de course. L’orbite n’est plus présentée comme un sanctuaire. Elle devient un théâtre qu’il faudrait déjà tenir.

Un traité de 1967, une course plus ancienne

La militarisation de l’espace n’a pas attendu 2026. Dès Spoutnik, en 1957, Washington et Moscou ont cherché à armer ou à neutraliser des satellites. Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967 interdit le déploiement d’armes de destruction massive en orbite. Il ne ferme pas toutes les autres voies. Le communiqué américain s’inscrit dans cet intervalle juridique : admettre des systèmes armés sans dire qu’ils relèvent de l’interdit majeur de 1967.

L’annonce change surtout le langage public. Ce que les experts décrivaient par hypothèse devient une confirmation d’État. Elle relance la question de la maîtrise de l’environnement spatial, sans ouvrir le catalogue des matériels. Les États-Unis disent désormais qu’ils sont déjà là, en orbite, avec des moyens susceptibles de frapper comme de parer. La Chine et la Russie sont citées comme motif. Le reste du monde retient la date : lundi, le non-dit américain sur les armes spatiales a cessé.