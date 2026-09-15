Mélenchon remonte dans l’opinion et domine à gauche, mais conserve un rejet massif

Jean-Luc Mélenchon voit son image s'améliorer, atteignant 37 % de bonnes opinions, renforçant sa position à gauche, où il est privilégié par 70 % des sympathisants. Toutefois, 62 % des Français le perçoivent encore négativement, soulignant un important enjeu pour sa candidature à la présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon connaît une nette amélioration de son image à quelques mois de l’élection présidentielle. Selon le tableau de bord Ifop-Fiducial de septembre, le leader de La France insoumise atteint 37 % de bonnes opinions, son meilleur niveau depuis mai 2023. Une progression qui renforce sa position à gauche mais qui s’accompagne toujours d’un rejet très important dans l’ensemble de la population.

70 % de bonnes opinions auprès des sympathisants de gauche

Jean-Luc Mélenchon apparaît désormais comme la personnalité la plus appréciée parmi les sympathisants de gauche dans ce baromètre, avec 70 % de bonnes opinions. Cette progression intervient alors que LFI cherche à installer l’idée que son candidat reste le mieux placé pour accéder au second tour de la présidentielle.

La comparaison avec Raphaël Glucksmann est particulièrement notable. Le dirigeant de Place publique recule de trois points et tombe à 31 % de bonnes opinions dans l’ensemble de la population. Il ne recueille que 37 % d’opinions favorables auprès de l’ensemble des sympathisants de gauche, même s’il reste beaucoup plus solidement implanté chez les proches du Parti socialiste, où il atteint 60 %.

Un rejet qui reste très élevé

La progression de Jean-Luc Mélenchon ne fait toutefois pas disparaître son principal handicap électoral. 62 % des Français déclarent toujours avoir une mauvaise opinion de lui, dont 40 % une « très mauvaise opinion ». Il demeure donc l’une des personnalités politiques les plus polarisantes du pays.

Ce paradoxe constitue désormais l’un des enjeux centraux de la campagne de LFI : Jean-Luc Mélenchon consolide fortement son camp et améliore son image, mais doit encore convaincre bien au-delà de son électorat pour rendre crédible une victoire au second tour. Le baromètre confirme ainsi à la fois sa domination à gauche et l’existence du fameux « plafond électoral » que ses adversaires lui opposent régulièrement.