POLITIQUE Présidentielle 2027

Mélenchon remonte dans l’opinion et domine à gauche, mais conserve un rejet massif

Par

2 minutes de lecture

Mélenchon remonte dans l’opinion et domine à gauche, mais conserve un rejet massif
Mélenchon remonte dans l’opinion et domine à gauche, mais conserve un rejet massif

Jean-Luc Mélenchon connaît une nette amélioration de son image à quelques mois de l’élection présidentielle. Selon le tableau de bord Ifop-Fiducial de septembre, le leader de La France insoumise atteint 37 % de bonnes opinions, son meilleur niveau depuis mai 2023. Une progression qui renforce sa position à gauche mais qui s’accompagne toujours d’un rejet très important dans l’ensemble de la population.

70 % de bonnes opinions auprès des sympathisants de gauche

Jean-Luc Mélenchon apparaît désormais comme la personnalité la plus appréciée parmi les sympathisants de gauche dans ce baromètre, avec 70 % de bonnes opinions. Cette progression intervient alors que LFI cherche à installer l’idée que son candidat reste le mieux placé pour accéder au second tour de la présidentielle.

La comparaison avec Raphaël Glucksmann est particulièrement notable. Le dirigeant de Place publique recule de trois points et tombe à 31 % de bonnes opinions dans l’ensemble de la population. Il ne recueille que 37 % d’opinions favorables auprès de l’ensemble des sympathisants de gauche, même s’il reste beaucoup plus solidement implanté chez les proches du Parti socialiste, où il atteint 60 %.

Un rejet qui reste très élevé

La progression de Jean-Luc Mélenchon ne fait toutefois pas disparaître son principal handicap électoral. 62 % des Français déclarent toujours avoir une mauvaise opinion de lui, dont 40 % une « très mauvaise opinion ». Il demeure donc l’une des personnalités politiques les plus polarisantes du pays.

Ce paradoxe constitue désormais l’un des enjeux centraux de la campagne de LFI : Jean-Luc Mélenchon consolide fortement son camp et améliore son image, mais doit encore convaincre bien au-delà de son électorat pour rendre crédible une victoire au second tour. Le baromètre confirme ainsi à la fois sa domination à gauche et l’existence du fameux « plafond électoral » que ses adversaires lui opposent régulièrement.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une