Référendum : François-Xavier Bellamy veut « rendre le dernier mot aux Français » et attaque le RN

François-Xavier Bellamy, sur Europe 1, défend un projet de référendum élargi, visant à donner davantage de pouvoir aux Français sur les questions sociétales. Il critique le Rassemblement national de Marine Le Pen, qualifiant ses propositions d'incohérentes, tout en positionnant Les Républicains comme une alternative structurée face à une gauche jugée radicale.

Invité ce lundi matin de Laurence Ferrari sur Europe 1-CNEWS, François-Xavier Bellamy a défendu la réforme institutionnelle portée par Bruno Retailleau autour du référendum. Le vice-président des Républicains estime que la droite doit assumer une ligne claire face à une gauche qu’il juge « sectaire » et à un Rassemblement national dont il critique plusieurs propositions.

« Rendre le pouvoir » aux Français

François-Xavier Bellamy défend un élargissement massif du recours au référendum afin de permettre aux citoyens de trancher directement les grandes questions de société. « Nous proposons aux Français de leur rendre le pouvoir », a-t-il affirmé, estimant que LR est aujourd’hui le parti qui porte la proposition institutionnelle la plus aboutie sur ce sujet.

Selon lui, le projet de Bruno Retailleau va plus loin qu’un simple référendum sur l’immigration. « Le Rassemblement national propose un référendum sur l’immigration. Mais nous proposons bien plus que cela », a-t-il assuré. LR veut permettre le recours au référendum sur l’ensemble des grandes questions touchant à la vie de la société et, surtout, donner directement la parole aux Français lorsqu’une loi votée par le Parlement est censurée par le juge constitutionnel.

Bellamy attaque aussi Marine Le Pen

L’eurodéputé a également voulu marquer sa différence avec Marine Le Pen sur le terrain économique. Il a qualifié de « fausse promesse » la baisse massive de TVA défendue par la candidate du RN et estimé que ses propositions « ne cessent de varier ». Une manière pour François-Xavier Bellamy de présenter LR comme une droite plus cohérente et plus structurée sur les questions économiques et institutionnelles.

Face à ce qu’il décrit comme « une gauche sectaire qui exprime sa volonté de radicalité », François-Xavier Bellamy affirme ne voir « qu’un seul camp » derrière lequel se ranger : « le nôtre, qui aujourd’hui répond en assumant une ligne de droite ». À quelques mois de la présidentielle, LR tente ainsi de tracer un espace politique distinct à la fois du macronisme et du Rassemblement national.