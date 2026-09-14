Obama appelle les démocrates à bâtir un cadre global sur l’IA

Barack Obama a récemment rencontré des démocrates à Manhattan, où il a appelé à un débat public nécessaire sur la gestion de l'intelligence artificielle. Il a souligné l'importance de créer un cadre global pour traiter les questions de sécurité et d'impact socio-économique, et a plaidé pour une conversation élargie sur ces enjeux.

Lors d’une réunion privée à Manhattan la semaine dernière, l’ancien président américain Barack Obama a exhorté les démocrates à engager un débat public sur la gestion et la sécurité de l’intelligence artificielle.

Barack Obama a pris la parole lors d’une collecte de fonds à huis clos à New York pour presser son parti d’agir sur l’intelligence artificielle. L’ancien président a plaidé pour l’élaboration d’un cadre complet, couvrant aussi bien les questions de sécurité que les conséquences économiques et sociales de la technologie.

Parmi les priorités évoquées figuraient un possible ralentissement du développement de l’IA pour des raisons de sûreté, les destructions d’emplois susceptibles de résulter de son déploiement massif, ainsi que les effets sur le bien-être des enfants. Obama a insisté sur la nécessité d’ouvrir une « conversation publique » sur ces enjeux.

Ces déclarations, rapportées par des participants à la réunion, interviennent alors que le débat sur la régulation de l’IA reste fragmenté aux États-Unis, sans législation fédérale d’ensemble adoptée à ce jour. L’appel de l’ancien président illustre la montée en puissance du sujet au sein de la classe politique américaine, y compris dans les cercles démocrates.