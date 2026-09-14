MONDE États-Unis

Obama appelle les démocrates à bâtir un cadre global sur l’IA

Par

1 minute de lecture

Obama appelle les démocrates à bâtir un cadre global sur l’IA
Obama appelle les démocrates à bâtir un cadre global sur l’IA

Lors d’une réunion privée à Manhattan la semaine dernière, l’ancien président américain Barack Obama a exhorté les démocrates à engager un débat public sur la gestion et la sécurité de l’intelligence artificielle.

Barack Obama a pris la parole lors d’une collecte de fonds à huis clos à New York pour presser son parti d’agir sur l’intelligence artificielle. L’ancien président a plaidé pour l’élaboration d’un cadre complet, couvrant aussi bien les questions de sécurité que les conséquences économiques et sociales de la technologie.

Parmi les priorités évoquées figuraient un possible ralentissement du développement de l’IA pour des raisons de sûreté, les destructions d’emplois susceptibles de résulter de son déploiement massif, ainsi que les effets sur le bien-être des enfants. Obama a insisté sur la nécessité d’ouvrir une « conversation publique » sur ces enjeux.

Ces déclarations, rapportées par des participants à la réunion, interviennent alors que le débat sur la régulation de l’IA reste fragmenté aux États-Unis, sans législation fédérale d’ensemble adoptée à ce jour. L’appel de l’ancien président illustre la montée en puissance du sujet au sein de la classe politique américaine, y compris dans les cercles démocrates.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une