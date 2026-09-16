Sanders et Bannon réunis à Washington pour réclamer des limites à l’IA

Bernie Sanders et Steve Bannon se réunissent à Washington pour plaider en faveur d'un encadrement strict de l'intelligence artificielle, dénonçant les "oligarques" de la Silicon Valley. Malgré leurs positions idéologiques opposées, leur convergence sur ce sujet souligne les tensions croissantes liées au développement non régulé de l'IA et ses implications géopolitiques.

Le sénateur progressiste Bernie Sanders et le stratège d’extrême droite Steve Bannon ont partagé une même tribune à Washington pour exiger un encadrement strict de l’intelligence artificielle, ciblant tous deux les « oligarques » de la Silicon Valley.

Tout les oppose sur presque tout, sauf sur ce point. Bernie Sanders et Steve Bannon ont pris la parole côte à côte lors de la « Pro-Human Assembly » organisée mardi à Washington, un sommet qui a réuni ces deux figures idéologiquement antagonistes autour d’une même exigence : imposer des restrictions à l’intelligence artificielle.

Les deux hommes ont dénoncé avec une vigueur comparable les dangers que représente, selon eux, le développement non régulé de l’IA par les grandes entreprises technologiques. Ils ont visé nommément les « oligarques » de la Silicon Valley, accusés de concentrer un pouvoir économique et technologique sans garde-fous suffisants.

La convergence s’arrête là. Sur la question de la Chine, que l’un et l’autre ont qualifiée de « guerre froide », leurs visions divergent radicalement. Sanders et Bannon ont proposé des réponses opposées à ce qu’ils perçoivent comme une compétition stratégique majeure entre Washington et Pékin dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Cette rencontre insolite illustre la manière dont la montée en puissance de l’IA redistribue les alliances politiques aux États-Unis, forçant des rapprochements ponctuels entre des camps qui, sur tous les autres sujets, se font face.