Un paiement secret d'1 million de dollars a été demandé par la Puerto Rico Tourism Company pour le concours Miss Universe, suscitant des questions sur sa gestion financière. Malgré un précédent versement de 4,3 millions de dollars, l'absence de transparence sur l'utilisation de ces fonds et la création d'un compte bancaire contesté soulèvent des préoccupations chez les dirigeants de l'organisation.

1 million de dollars demandé le 2 septembre, paiement lancé le 10 septembre : alors que 4,3 millions de dollars ont déjà été versés, une nouvelle somme d’argent public de Porto Rico est envoyée à Miss Universe dans le plus grand secret. Entrevue a pu consulter les échanges et les éléments bancaires liés à cette nouvelle opération.

Le 2 septembre, une facture d’1 million de dollars est demandée

Selon les informations exclusives d’Entrevue, le 2 septembre, et malgré le payment du total de $4.3M déjà effectué, la Puerto Rico Tourism Company adresse un courrier électronique à Miss Universe Organization et lui demande d’émettre une facture d’1 million de dollars. Nous avons pu consulter les éléments relatifs à cet échange. L’objet du message est particulièrement révélateur : « Sponsorship for Miss Universe ». Autrement dit : « Sponsoring pour Miss Universe ».

Cette demande est formulée quelques jours seulement après la signature du nouveau contrat « secret » le 26 août. Ce million de dollars constitue donc une nouvelle tranche des sommes versées autour de l’organisation de Miss Universe 2026, sans qu’il soit possible d’affirmer qu’il représente la totalité du montant prévu par ce second accord.

Le 10 septembre, le message qui confirme le paiement

Huit jours plus tard, le processus passe à l’étape suivante. Selon nos informations exclusives, le 10 septembre, la Puerto Rico Tourism Company informe Miss Universe Organization que le versement est désormais en cours et qu’une confirmation sera envoyée une fois le transfert achevé.

Le message que nous avons pu consulter ne laisse aucune ambiguïté : « The payment is in process. We’ll send you the confirmation soon. », soit « Le paiement est en cours. Nous vous enverrons bientôt la confirmation. » La facture a été demandée, le paiement a été lancé et Porto Rico annonce lui-même que la confirmation bancaire doit suivre.

Un nouveau compte bancaire lié au fugitif Raúl Rocha

C’est l’autre révélation centrale de notre enquête. Selon nos informations exclusives, ce million de dollars aurait été versé sur un nouveau compte bancaire ouvert pour Miss Universe par Raúl Rocha ou par des personnes mandatées par son équipe.

Toujours selon nos informations, l’ensemble du conseil de Miss Universe n’a pas été consulté sur l’ouverture de ce compte. MU East, par exemple, qui représente l’autre bloc de l’actionnariat de l’organisation, n’aurait pas non plus participé à sa mise en place ni validé ces nouvelles coordonnées bancaires.

La situation est particulièrement sensible puisque les finances de Miss Universe sont déjà au cœur d’une guerre ouverte entre ses dirigeants. Alors qu’une partie de l’organisation réclame davantage de transparence sur la gestion des fonds, de nouveaux millions d’argent public continuent d’être dirigés vers un compte bancaire dont l’ouverture n’a pas été approuvée par l’ensemble des parties concernées.

Nous avons pu consulter les éléments bancaires

Nous avons pu consulter des éléments relatifs aux nouveaux mouvements financiers autour de Miss Universe. Ils permettent notamment d’établir la demande de facture d’1 million de dollars du 2 septembre, le message du 10 septembre annonçant le paiement en cours et l’existence du nouveau compte bancaire destiné à recevoir les fonds.

Après les 4,3 millions de dollars. l’argent continue d’arriver

Ces nouvelles opérations doivent être rapprochées des mouvements bancaires déjà révélés. Nawat Itsaragrisil a publié des documents faisant apparaître deux premiers versements de 1 puis 2 millions de dollars avant une série de sorties d’argent, dont plusieurs transferts vers Raúl Rocha, différentes sociétés ainsi qu’un paiement hypothécaire portant son nom.

Ces documents avaient alimenté ses accusations selon lesquelles l’argent envoyé à Miss Universe avait été détourné de sa destination initiale. Malgré ces révélations et les demandes d’explications sur la destination des sommes déjà versées, les paiements portoricains continuent donc d’alimenter Miss Universe.

Le contraste est saisissant. Une partie des propriétaires de l’organisation conteste la gestion des comptes, des élus portoricains réclament des explications sur les millions d’argent public engagés et, parallèlement, de nouveaux versements sont effectués vers un nouveau compte bancaire.

Un élément du mail du 2 septembre intrigue particulièrement. La demande de facture ne porte pas la mention « host country », pays hôte, mais « Sponsorship for Miss Universe ». Or Porto Rico n’est pas un simple sponsor commercial du concours. L’île est le pays hôte de Miss Universe 2026 et a déjà conclu un contrat spécifique pour financer l’accueil de l’événement.

Pourquoi ce nouveau million de dollars est-il donc présenté comme un paiement de sponsoring ? Un contrat de pays hôte finance l’accueil et l’organisation d’un événement, tandis qu’un sponsoring correspond normalement à une autre relation financière, avec des contreparties commerciales précises comme de la visibilité, des droits promotionnels, l’utilisation de la marque ou d’autres avantages.

Que paie réellement ce million de dollars ?

La question est désormais incontournable : qu’achète exactement Porto Rico avec ce nouveau million ? S’il s’agit seulement d’une tranche supplémentaire destinée à financer l’organisation de Miss Universe, pourquoi abandonner l’appellation de pays hôte au profit de celle de sponsor ?

Et s’il s’agit véritablement d’un contrat de sponsoring, Miss Universe doit révéler les contreparties accordées en échange de cet argent public. Visibilité particulière, droits commerciaux, promotion touristique, avantages liés à l’organisation du concours : le détail de ce que Porto Rico obtient en échange doit être rendu public.

La question touche également au fonctionnement du concours lui-même. Les accords contiennent-ils des dispositions particulières concernant l’organisation, le jury ou le déroulement du vote ? Les sommes versées et la qualification inhabituelle de « sponsorship » imposent de connaître précisément les contreparties négociées.

Le Sénat réclame des comptes, les millions continuent

Le président du Sénat de Porto Rico, Thomas Rivera Schatz, a déjà dénoncé les $4.3M d’argent public engagés pour Miss Universe, alors que l’île manque de financements dans plusieurs secteurs essentiels.

Pendant que les élus réclament de savoir où va l’argent, les opérations continuent. Un nouveau contrat secret est signé le 26 août, une facture d’1 million de dollars est demandée le 2 septembre et, le 10 septembre, Porto Rico confirme que le paiement est en cours vers un nouveau compte bancaire lié à l’équipe de Raúl Rocha.

Après des mois de révélations sur la gestion financière de Miss Universe, la question ne peut plus être noyée derrière la promotion touristique du concours. Des millions de dollars d’argent public sont fractionnés, transférés et dirigés vers des comptes dont le contrôle est contesté au sein même de l’organisation. Tant que les contrats et les mouvements bancaires ne seront pas intégralement rendus publics, Raúl Rocha et Miss Universe resteront au cœur des questions sur la destination de cet argent.