Service national : Macron donne à la première promotion le nom d’Henri Fertet, résistant fusillé à 16 ans

Emmanuel Macron annonce que la première promotion du service national sera nommée d'après Henri Fertet, un jeune résistant fusillé à 16 ans en 1943. Ce choix vise à promouvoir le patriotisme et le courage parmi les nouveaux volontaires, dont le nombre atteindra 3 000 d'ici novembre, avec une croissance prévue dans les années suivantes.

La première promotion du nouveau service national portera le nom d’Henri Fertet. Emmanuel Macron l’a annoncé ce mardi lors de son déplacement auprès des premiers volontaires à Orange, dans le Vaucluse. Le chef de l’État a choisi la figure d’un jeune résistant français exécuté par les Allemands en 1943, à seulement 16 ans.

Un résistant mort à 16 ans

Né en 1926, Henri Fertet rejoint la Résistance pendant l’Occupation alors qu’il est encore lycéen. Arrêté par les forces allemandes en juillet 1943, il est condamné à mort puis fusillé le 26 septembre 1943 à la citadelle de Besançon.

Le choix de son nom pour baptiser la première promotion du nouveau service national donne une dimension mémorielle au dispositif voulu par Emmanuel Macron. Le président souhaite placer l’engagement des nouvelles générations sous le signe du patriotisme, du courage et du service de la Nation.

3 000 volontaires dès cette année

Cette première promotion doit atteindre 3 000 volontaires d’ici novembre. Le dispositif montera ensuite progressivement en puissance : 4 000 jeunes sont prévus en 2027, 5 000 en 2028, 7 500 en 2029 et 10 000 en 2030.

Les volontaires, âgés en moyenne d’une vingtaine d’années, effectuent un service de dix mois sous statut militaire. Leurs missions doivent rester limitées au territoire national. En donnant le nom d’Henri Fertet à cette première promotion, Emmanuel Macron veut ainsi inscrire l’un des derniers grands projets de défense de son quinquennat dans la continuité historique de l’engagement militaire et de la Résistance.