Dominique de Villepin veut cent heures d’art par enfant et une taxe sur l’IA

Dominique de Villepin a détaillé mardi 15 septembre 2026 un programme culturel, sans annoncer encore sa candidature à la présidentielle de 2027. Dans une vidéo publiée sur X, l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac estime qu’après « la culture pour tous » et « de tous » doit venir « la culture par tous ». Le levier, selon lui, n’est plus seulement l’accès aux œuvres. C’est la pratique. « On ne reçoit vraiment que ce qu’on a essayé de faire. » Il prévient que « la culture n’est plus un supplément d’âme, c’est un champ de bataille », celui de l’attention, des récits et de « l’humain ».

Il veut que chaque enfant de France pratique un art plus de 100 heures par an, du primaire au collège : musique, théâtre, peinture, écriture. Des maisons des arts s’ouvriraient dans chaque bassin scolaire, le soir et le week-end, à toutes les disciplines. Il ajoute 5 000 artistes en résidence dans les écoles, les Ehpad et les hôpitaux. Ces artistes bénéficieraient d’un statut : revenu garanti, caisse de solidarité du métier, droits face aux plateformes. Le discours relie l’école, le soin et le statut social de la création.

Taxer la machine, reprendre l’antenne

Sur l’intelligence artificielle, Villepin demande que les œuvres ayant entraîné les modèles soient rémunérées. Les contenus générés par les machines seraient étiquetés et taxés pour financer la création humaine. La formule retenue est nette : « que la machine finance ce qu’elle concurrence ». Côté audiovisuel public, il impose un objectif de 20 % d’antenne culturelle et réclame la culture aux heures de grande écoute, « pas à minuit ». Il dit vouloir rendre au service public « sa mission ».

Face au « marché total » ou au « contrôle des empires », il défend un « troisième modèle » : la culture comme bien commun, libre dans sa création, publique dans son accès, exigeante dans sa transmission. Le quasi-candidat n’a toujours pas déposé son nom pour 2027. Il a déposé un cadre : la pratique obligatoire dès l’enfance, un statut pour les artistes, une taxe sur l’IA générative et une grille publique reprise en prime time. Le reste du calendrier présidentiel dira s’il en fait une candidature. Le texte, lui, est déjà public.