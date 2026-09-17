Élevage : Annie Genevard propose de suivre certains loups par GPS

Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, propose d'équiper certains loups de GPS pour prévenir les éleveurs de leur présence dans les zones de forte prédation. Cette initiative vise à faciliter la protection des troupeaux et répond aux préoccupations croissantes des éleveurs face aux attaques de loups, tout en invitant le dialogue entre différentes parties prenantes.

La ministre de l’Agriculture Annie Genevard a proposé mercredi d’équiper certains loups de dispositifs GPS afin de mieux prévenir les éleveurs de leur présence. La mesure viserait en priorité les territoires confrontés à une forte prédation ainsi que les zones où l’espèce poursuit sa progression, notamment les fronts de colonisation.

Auditionnée par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, la ministre répondait à une question du député du Rhône Jean-Luc Fugit sur la situation d’éleveurs du massif du Pilat confrontés à l’installation d’une meute. Annie Genevard a fait état de témoignages réguliers d’éleveurs découragés par les attaques et rappelé que la loi d’urgence agricole adoptée en juillet avait élargi les moyens d’action contre le loup.

Un dispositif destiné à alerter les éleveurs

Annie Genevard a indiqué avoir soumis cette proposition à sa collègue chargée de la Transition écologique. Selon elle, des loups pourraient être équipés de puces GPS dans les secteurs les plus exposés afin de permettre le déclenchement d’alertes auprès des éleveurs lorsque les animaux se rapprochent des troupeaux.

La ministre estime que la technologie nécessaire existe déjà et souhaite étudier cette piste parmi les solutions permettant de limiter les attaques contre les élevages. Elle a également appelé les parlementaires à formuler d’éventuelles propositions alternatives, alors que la présence du loup et les moyens de protection des troupeaux continuent de susciter des débats entre éleveurs, élus et défenseurs de l’environnement.