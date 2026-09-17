David Lisnard : « La France devient faible » à cause des impôts, des charges et de la dépense publique

David Lisnard critique la situation économique française, attribuant la faiblesse du pays à des prélèvements obligatoires excessifs et à une dépense publique trop élevée. Il évoque l’exaspération légitime des pêcheurs face aux hausses de carburant et prône la réduction des charges pour renforcer l’économie nationale.

David Lisnard dresse un constat sévère de la situation économique et sociale française. Invité de franceinfo ce jeudi matin, le maire de Cannes et candidat à l’élection présidentielle a estimé que « la France devient faible », mettant directement en cause « un excès de prélèvements obligatoires, d’impôts et de charges » ainsi que le niveau de la dépense publique.

Interrogé sur le risque d’un mouvement social d’ampleur, David Lisnard n’a pas voulu faire de pronostic mais juge l’« exaspération » actuelle « très, très légitime ». Il prend notamment l’exemple des pêcheurs, confrontés à la flambée du carburant et aux contraintes réglementaires européennes. Une mobilisation est justement engagée depuis plusieurs jours dans la filière : après les blocages de dépôts pétroliers en Méditerranée, le gouvernement a décidé de porter l’aide au carburant destinée aux pêcheurs de 25 à 35 centimes par litre jusqu’à la fin de l’année.

« Des gens qui veulent juste travailler »

Pour le candidat, le malaise touche des professionnels « qui veulent juste travailler, qui veulent qu’on les laisse travailler ». Et David Lisnard prévient que les pêcheurs pourraient ne pas rester seuls : il anticipe de nouvelles difficultés pour les agriculteurs lorsque viendra notamment le moment d’acheter leurs engrais.

Le maire de Cannes établit surtout un lien entre ces crises successives et son diagnostic sur le modèle français. « À chaque crise, on se rendra compte que la France devient faible », affirme-t-il. Selon lui, le poids des prélèvements et de la dépense publique a paradoxalement abouti à « un État très fragile » et à « une société très fragile ».

David Lisnard entend faire de la réduction de la dépense, des prélèvements et des contraintes pesant sur les entreprises l’un des axes de sa campagne. Sur le carburant, il défend notamment la suppression des certificats d’économies d’énergie (CEE), dont il estime qu’elle permettrait d’alléger la facture à la pompe. « Mon ambition, c’est de retrouver une France beaucoup plus forte », a-t-il résumé ce jeudi matin.