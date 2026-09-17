Cancer du sein incurable : un médicament prolongateur de vie remboursé par le NHS en Angleterre

Environ un millier de patientes par an atteintes d’un cancer du sein avancé de type HER2-faible vont pouvoir accéder à l’Enhertu via le système de santé public anglais, après qu’un accord sur le prix du traitement a été conclu entre les autorités et le laboratoire fabricant.

C’est une avancée concrète pour des milliers de femmes confrontées à un cancer du sein à un stade avancé et incurable. À compter de ce jeudi, l’Enhertu sera disponible sur prescription au sein du National Health Service (NHS) en Angleterre, à la suite d’un accord tarifaire obtenu entre les ministres britanniques et le fabricant du médicament.

Le traitement cible spécifiquement les patientes dont la tumeur présente un profil dit HER2-faible, une catégorie de cancer du sein avancé qui touche environ un millier de femmes par an en Angleterre. Pour ces patientes, pour lesquelles les options thérapeutiques restent limitées, l’Enhertu est présenté comme un traitement susceptible de prolonger la durée de vie.

L’accès à ce médicament était jusqu’ici bloqué par des négociations sur son coût, un obstacle fréquent dans l’intégration de thérapies innovantes au sein des systèmes de santé publics. La conclusion d’un accord entre les pouvoirs publics et le laboratoire pharmaceutique lève désormais ce frein pour les patientes anglaises éligibles.